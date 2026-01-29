В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 08:00Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт
29 января 2026 07:02Незаконно купленный участок изъяли у нижегородского экс-чиновника
28 января 2026 19:33Законопроект о бесплатных зубных протезах для пожилых россиян внесён в Госдуму
28 января 2026 19:23"Снежный десант" помог нижегородским ветеранам
28 января 2026 18:49Автобусный маршрут №52 в Нижнем Новгороде изменится с 29 января
28 января 2026 18:04Представители НОИЦ — в Общественном совете при УМВД Нижнего Новгорода
28 января 2026 16:42Новую номинацию о единстве народов включили в премию "Служение"
28 января 2026 16:37Почти 588 млн рублей выделено на строительство новых очистных в Большом Болдине
28 января 2026 16:05В Дивеевском округе капитально отремонтировали Суворовскую школу
28 января 2026 16:03Шалабаев прокомментировал хулиганство подростков в нижегородском метро
Общество

Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт

29 января 2026 08:00 Общество
Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт

Фото: Александр Воложанин

Жильцы многоквартирных домов в Нижегородской области, включенных в программы комплексного развития территорий (КРТ) и подлежащих сносу, больше не будут платить взносы за капитальный ремонт. Соответствующие поправки в постановление № 601 "Об особенностях комплексного развития территорий в Нижегородской области" утвердило региональное правительство, сообщается в соцсетях областного минграда. 

В ведомстве отметили, что нововведения направлены на уточнение и совершенствование существующего порядка реализации КРТ. Практика применения постановления №601, действующего с 2021 года, выявила ряд вопросов, которые потребовали дополнительного нормативного регулирования.

В частности, утверждены примерные формы договоров о КРТ — как по инициативе органов власти, так и по предложению собственников земельных участков и объектов недвижимости. Это должно обеспечить единый подход к заключению таких соглашений.

Кроме того, предусмотрена возможность заранее отображать на карте градостроительного зонирования границы территорий, планируемых к развитию, ещё до рассмотрения мастер-плана на заседании регионального штаба. Нововведение направлено на обеспечение своевременного информирования нижегородцев о планируемых изменениях.

Еще одно изменение касается собственников жилья в домах, подлежащих сносу. С момента заключения договора о КРТ они освобождаются от обязанности платить взносы за капитальный ремонт общего имущества. Льгота начинает действовать с месяца, следующего за датой подписания документа.

Ранее сообщалось, что четыре жилых дома с прилегающими участками изымают для реализации проекта КРТ в районе улицы Генкиной в Нижнем Новгороде. Осенью 2025 года там уже снесли несколько ветхих домов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
