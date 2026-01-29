Нижегородцы, живущие в домах под снос для КРТ, не будут платить за капремонт Общество

Фото: Александр Воложанин

Жильцы многоквартирных домов в Нижегородской области, включенных в программы комплексного развития территорий (КРТ) и подлежащих сносу, больше не будут платить взносы за капитальный ремонт. Соответствующие поправки в постановление № 601 "Об особенностях комплексного развития территорий в Нижегородской области" утвердило региональное правительство, сообщается в соцсетях областного минграда.

В ведомстве отметили, что нововведения направлены на уточнение и совершенствование существующего порядка реализации КРТ. Практика применения постановления №601, действующего с 2021 года, выявила ряд вопросов, которые потребовали дополнительного нормативного регулирования.

В частности, утверждены примерные формы договоров о КРТ — как по инициативе органов власти, так и по предложению собственников земельных участков и объектов недвижимости. Это должно обеспечить единый подход к заключению таких соглашений.

Кроме того, предусмотрена возможность заранее отображать на карте градостроительного зонирования границы территорий, планируемых к развитию, ещё до рассмотрения мастер-плана на заседании регионального штаба. Нововведение направлено на обеспечение своевременного информирования нижегородцев о планируемых изменениях.

Еще одно изменение касается собственников жилья в домах, подлежащих сносу. С момента заключения договора о КРТ они освобождаются от обязанности платить взносы за капитальный ремонт общего имущества. Льгота начинает действовать с месяца, следующего за датой подписания документа.

Ранее сообщалось, что четыре жилых дома с прилегающими участками изымают для реализации проекта КРТ в районе улицы Генкиной в Нижнем Новгороде. Осенью 2025 года там уже снесли несколько ветхих домов.