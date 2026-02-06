Эксперт-мониторинг событий с 30 января по 6 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Январские Экспертные диалоги", ""Предательство" – фильм о том, как теряется будущее", "Ежегодное повышение квартирной платы не сопровождается повышением качества управления в сфере ЖКХ".

Федеральная тема – Январские Экспертные диалоги

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Январские Экспертные диалоги, организованные в рамках проекта "Открытый диалог", имеют значение, прежде всего, в качестве площадки международных гуманитарных коммуникаций, которая должна работать как инструмент мягкой силы в интересах России. Доклад заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина вроде бы решает как раз эту задачу, излагает российское видение глобальных мировых тенденций, однако, как это ведется у нас с советских времен, чиновник, выступающий в роли оракула, не учитывает значимых для сути дела нюансов, которые понимают ученые.

Н.С. Хрущев в свое время, без оглядки на научный подход к делу, объявил время наступления коммунизма. Л.И. Брежнев объявил наступление "развитого социализма". Теперь вот объявляются "мегатренды" – и тоже без учета научно обоснованных подходов к нюансам.

Так, про глобализацию рынков и экономики со времен Ф. Броделя до Нобелевской премии по экономике Э. Остром (2009 г.) известна фундаментальная диалектика локальных и глобальных рынков, фундаментальная многоукладность, фрактальность экономики и социальных процессов, где структурные элементы социального "микромира", микрокосма человека, сосуществуют с элементами макромира на началах фундаментальной взаимной нуждаемости и взаимозависимости.

Действительно, западная официальная наука и информационная машина "качает" и стремится продавать по всему миру нарратив одномерной глобализации, которая игнорирует локальные рынки. Но более строгий научный подход, который, кстати, соответствует многим приоритетам суверенной российской политики, обращается к понятию "глокализация" (глобализация и локализация в одном флаконе), которое указывает и на тенденцию возрастания значимости и стоимости локальных неповторимостей, уникальностей, самобытностей.

На базе этой тенденции развивается индустрия туризма, креативные индустрии и др. Поэтому, если и обращаться к нарративу платформенной глобализации экономики, то необходимо увидеть и то, в каких формах действует тенденция локализации, тем более что для российских локальных экономик малочисленных народов Севера и для иных форм традиционного образа жизни этно-национальных сообществ на территории России – одним словом, для специфики российской цивилизации – это более важно.

Увлечение нарративами про изменение финансовых систем под влиянием технологии блокчейна тоже упускает фундаментальные нюансы. Некоторые известны из классической экономической теории, согласно которой особенный товар, который становится формой всеобщего выражения стоимости всех других товаров, непостоянен. Когда-то это был скот, потом драгметаллы, затем бумажные долговые расписки (банкноты), теперь – это программный объект, компьютерная программа.

Конечно, когда вместо банкноты формой выражения стоимости становится такая вещь, как компьютерная программа, происходит переход на новый уровень. Но старое правило, согласно которому у любой валюты есть свой эмитент, остается. И остается концептуальная разница методологий управления финансами, примерами которой являются, с одной стороны, ФРС США, а с другой стороны – была финансовая система СССР, а сейчас, как более продвинутая ее версия, – является финансовая система Китая.

Поэтому при более внимательном отношении видно, что нет никакой однородной блокчейн-глобализации, а есть разделение и, в настоящих условиях, обострение отношений между разными финансовыми системами.

Есть новая, "цифровая" форма выражения стоимости, в устройстве которой и в особенностях эмиссии которой необходимо досконально разбираться. Доклад на эту тему действительно был бы сенсационно интересным.

Увлечение нарративами глобализации на западный манер упускает и нюансы, касающиеся демографических процессов. Начать с того, что такой нарратив полностью игнорирует данные отечественной социофизики (применение математических моделей описания физических процессов к сходным процессам в обществе), в частности, расчеты С.П. Капицы по модели глобальной динамики численности населения.

С другой стороны, даже на уровне Российской Федерации, которая, между прочим, своим этно-национальным, природно-климатическим разнообразием представляет собой как бы уменьшенную модель мира в целом – на нашем уровне известно, что "средняя по палате" депопуляция в разрезе региональной стратификации оборачивается разнообразием тенденций, которые существуют одновременно.

Поэтому важно видеть все варианты, с тем чтобы можно было подобрать "ключики" к поддержке перспективной тенденции и к ослаблению негативной. Также и относительно других мегатрендов, отмеченных в докладе М. Орешкина, можно отметить, что для более точного понимания сути дела к ним надо добавить научные данные, которые позволяют разглядеть существенно важные нюансы".

Федеральная тема – "Предательство" – фильм о том, как теряется будущее

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", член Союза журналистов России Наталья Павлова:

"Фильм журналиста Андрея Медведева "Предательство" (18+), вышедший в эфир на этой неделе, без преувеличения потряс общественность. Лента разлетелась по множеству ресурсов, телеграм-каналов и соцсетей, её опубликовал Национальный антитеррористический комитет, а лидеры общественного мнения, родители и учителя массово заговорили о таком явлении, как подростковый и юношеский терроризм. Фильм показал то, в чём общество само боялось себе признаться – по стране катится волна подростковых и молодежных заказных преступлений экстремистской направленности.

Случаев, о которых идет речь в фильме, – тьма по всей России. И в Нижегородской области регулярно появляются подобные новости. Только некоторые эпизоды из 2025 года: двое 17-летних жителей Дзержинска были внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга; ещё один житель Дзержинска поджег два релейных шкафа на железной дороге; двое жителей Павлова были задержаны за поджог станции сотовой связи; двое подростков подожгли релейный шкаф в Тоншаевском округе.

И вот сейчас взрослые схватились за голову: где, когда мы упустили наших детей? Заговорили о том, что фильм срочно надо показывать в школах, ввести его в курс "Разговоров о важном"...

Но тут надо, кстати, посмотреть правде в глаза: "Разговоры о важном" – проект, призванный воспитывать у молодежи патриотизм и развивать лучшие моральные качества, – очень часто превращается в профанацию. Начиная с того, что "Разговоры" стоят в расписании всех школ первым уроком понедельника и многие школьники его попросту прогуливают и являются ко второму, и заканчивая тем, что сами педагоги этот курс зачастую саботируют. Одни – из лени и непонимания, другие – по своим внутренним "либеральным" убеждениям. Эти уроки иногда превращаются в классные часы или дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а бывает, что учителя и вовсе просто разрешают ученикам сидеть тихо и заниматься своими делами.

И, возможно, именно этот фильм показал: с проектом, запущенным с началом СВО как флагманом патриотического воспитания, что-то не так, а подростки и молодежь вопреки ему пустились во все тяжкие. Но, разумеется, дело не только в "Разговорах о важном". Воспитательный процесс был упущен гораздо раньше, когда дети были отданы интернету и Болонской системе образования, а либералы и украинские спецслужбы попросту подобрали то, что "плохо лежало".

Провал, образовавшийся за 30 лет, когда населению прививали вместо любви к Родине – любовь к деньгам и преклонение перед священным Западом, невозможно было залатать одной заплаткой.

Но вернёмся к фильму. Помимо самих фактов преступлений, в нём поражает примитивность мышления, присущая всем фигурантам. При всём сегодняшнем обилии информации – абсолютное непонимание исторических процессов, политической обстановки и, в конце концов, опасности своих действий и тяжести их последствий. Элементарная неспособность сопоставить тяжесть преступления с суммой "вознаграждения", хотя Уголовный кодекс РФ лежит в интернете в свободном доступе.

Сесть на 10-15 лет за 20 тысяч рублей – это надо иметь какие-то очень ограниченные умственные способности. Это буквально уровень развития одноклеточного организма. Я уже молчу про отношение к стране, которая является твоей Родиной. Осуждённый на 17,5 года великовозрастный дебил с омерзительной ваххабитской безусой бородкой, хихикая, заявляет: "Мне ни горячо, ни холодно, будет у России чуть больше или чуть меньше территорий. Мне всё равно было на политику, на СВО и т.д. Я мечтал миллионером стать и улететь в Майами, жить в особняке и не работать. Вот это круто было бы".

Тут приходит на ум сравнение с Ириной Кнорринг – русской поэтессой, которую родители в 14-летнем возрасте, в 1920 году, увезли в Европу после революции. Она в юношеском возрасте заболела сахарным диабетом 1 типа, прожила недолгую и мучительную из-за болезни жизнь и оставила после себя интереснейшие дневники, которые начала вести до революции, ещё будучи ребенком.

Рассуждения девочки-подростка о судьбе Отечества, о любви к Родине, о тяготах жизни на чужбине поразительно контрастируют с идиотическим блеянием героев фильма Андрея Медведева.

Например, 24 июня 1919 года она, 13-летний ребенок (!), пишет:

"Харьков взят сегодня вечером. (...) На Metropol взвился настоящий русский флаг, бело-сине-красный. Когда я увидела его, у меня сердце так и перевернулось. (...) Я пережила такой счастливый момент, которого не забуду. И в самом деле, Харьков два года не был русским: то большевицко-жидовский, то немецкий, то украинский. А теперь он стал опять настоящим русским городом, спасибо вам, добровольцы, вы – герои!!!"

А в 1920 году, уже живя за границей, Ирина, тоскуя по России, пишет в 14 лет такие стихи:

"Зачем меня девочкой глупой

От страшной родимой земли,

От голода, тюрем и трупов

В двадцатом году увезли?"

Однако стоит признать, что в сети украинских спецслужб попадает не только молодежь с низким IQ, но и вполне образованные её представители, как та же Дарья Трепова*. Она не производит впечатление человека тупого и ограниченного. И, наверное, поэтому и теракт совершила гораздо более изощренный, нежели, допустим, поджог в ночи какого-нибудь релейного шкафа – несколько месяцев втиралась в доверие к Владлену Татарскому, посещала под вымышленным именем мероприятия с его участием, действовала по сложному сценарию.

И она, как кажется по фильму, хотя бы отдает себе отчет в том, что она совершила. Вряд ли раскаивается, но хотя бы понимает. Остальные "одноклеточные" персонажи до сих пор ничего не поняли – "мы просто следили за машиной директора оборонного предприятия", "мы просто сожгли вертолет", "мы просто подожгли релейный шкаф". Потрясающая незамутненность сознания.

А вот двух молодых людей, готовивших покушение на митрополита Тихона Шевкунова, хотелось бы отметить отдельно. Как минимум, один из них (Попович*) – гражданин Украины, проживавший в России. Насчет гражданства второго – Иванковича* – из фильма непонятно, но их переписка красноречиво свидетельствует о том, что оба являются украинскими националистами: они используют националистическое приветствие "Слава Украине", поздравляют друг друга с "днем бандеровца". И человек с такими взглядами (Попович), без российского гражданства, попал в ближайшее окружение владыки Тихона! Тут остается только руками развести...

И в то же время возникает закономерный вопрос: а сколько ещё таких идейных украинцев, наводнивших Россию в период с 2014 по 2022 год, живут среди нас, замаскировавшись под обычных добропорядочных граждан, и при этом находятся на связи с украинскими спецслужбами и, возможно, прямо сейчас готовят следующие теракты?

И ещё один вопрос: может, надо присмотреться к тем событиям, которые до сих пор официально происходят в культурной сфере России? Совсем свежий пример: в Нижнем Новгороде музыкальный вечер в Центре Пешкова в январе уже нынешнего 2026 года вдруг превратился в вечер украинских песен в исполнении артистки в веночке и вышиванке. Может, сейчас не время для таких абсурдных перформансов, даже если организаторы музыкального вечера "ничего плохого не имели в виду" и просто любят украинские песни из чувства ностальгии по СССР?..

В обсуждениях фильма в соцсетях можно часто встретить такую фразу: "Всё идет из семьи". И да, и нет. История знает множество случаев, когда у родителей вырастает ребенок, выбирающий идеологию, прямо противоположную родительской. Особенно ярко это проявилось в последние годы на Украине, когда семьи массово рушились по идейным причинам – родители отрекались от детей, дети отказывались от родителей. Сын мог воевать в ВСУ, а отец – в ополчении на Донбассе, или наоборот.

Кроме того, не надо забывать, что родители сами – далеко не всегда интеллектуалы, могущие привить ребенку какие-то взгляды и моральные качества. И в этих случаях данная задача и лежит как раз на школе. Родители нынешних подростков сами проходили процесс становления личности уже в смутные 90-е и безыдейные 2000-е, когда главной жизненной ценностью был провозглашен комфорт и достаток. И опять-таки, этот пробел тоже должна была заполнить школа. Но теперь уж имеем то, что имеем. Наверняка можно сказать только одно: сегодняшняя ситуация – совокупный результат работы (или бездействия) и семьи, и школы, и телевизора, и интернета, и ещё множества факторов.

"Ошибки учителей менее заметны, но они обходятся людям не менее дорого" (с)

В общем, фильм явно показал, что российскому обществу необходимо принимать срочные меры против подросткового терроризма и вообще против неадекватного поведения. Как метко выразился в фильме полковник Службы внешней разведки РФ в отставке Андрей Безруков – мы наблюдаем какую-то "базовую неадекватность".

Полное отсутствие мышления, которое демонстрируют в фильме люди хоть и юного, но уже абсолютно сознательного возраста – это ненормально. Об этом на этой неделе массово пишут и журналисты, и блогеры, и чиновники.

Поднял тему подростковой агрессии на своей странице и министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Правда, он больше сделал упор на нападения подростков на школы, но, пожалуй, сегодня это уже явления одного порядка.

"Череда подобных случаев говорит как о системных сбоях, так и о том, что не может быть быстрых и легких решений. Сейчас мир – сложный, насыщенный и турбулентный, а ребенок только ищет свое место в нём, пытается понять, как он устроен, понять себя. Информационный перегруз, примеры деструктивного или асоциального поведения, желание легкого успеха, неумение удерживать внимание, стереотипы, втягивание в противоправную деятельность – всё это приводит к тому, что психика школьника испытывает огромные нагрузки", – написал Пучков, добавив, что он уже провел совещание с муниципалитетами на эту тему, и в министерстве запланирована серьезная работа и по усилению охраны на входе в школы, и по созданию в школах безопасной и комфортной атмосферы.

А мне думается, что начать сейчас следует с безотлагательного показа фильма "Предательство" во всех учебных заведениях России. Показа и обсуждения. Обсуждения не для галочки, а всерьез. Любой путь начинается с первого шага, и сделать его надо хотя бы сейчас (хотя надо было ещё позавчера), параллельно продумывая следующие меры. Потому что слишком дорого вся эта ситуация обходится нашему обществу. Мы теряем не только людей, которые становятся жертвами террористов – мы теряем молодых людей, которые становятся преступниками и садятся в тюрьму на 10-20-30 лет, а могли бы учиться, работать, заниматься творчеством и наукой, создавать семьи, рожать детей. Мы попросту теряем наше будущее. Да, одним фильмом мы не переубедим всю молодежь, но хочется надеяться, что многих для начала хотя бы напугаем и убережем от вербовки.

Предвижу возражения: "Всё совсем не так плохо, в России действует множество молодежных патриотических проектов, ими охвачено огромное количество молодежи! Это и "Движение первых", и "Волонтеры Победы", и прочие". Да, это действительно есть, но в ответ приведу слова одного преподавателя вуза, который непосредственно общается со студентами – участниками таких движений и видит ситуацию изнутри: "Вы думаете, они погружены в патриотические темы и воспринимают их всерьез? Для большинства из них это развлечение, тусовка. По сути, это просто сообщество веселых людей".

P.S. Вместо выводов. Когда эта статья была уже почти написана, по федеральным СМИ прошла новость: утром 6 февраля в Москве совершено покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта, Героя России Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева из огнестрельного оружия и скрылся. Алексеев госпитализирован, нападавшего ищут.

Муниципальная тема – Ежегодное повышение квартирной платы не сопровождается повышением качества управления в сфере ЖКХ

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов:

"В среде специалистов, в экспертном сообществе периодически возникает вопрос о необходимости реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Казалось бы, система управления многоквартирными домами, система их содержания и технического обслуживания давно сложилась. Вместе с тем количество обращений граждан с жалобами на ненадлежащее содержание и техническое обслуживание многоквартирных домов ежегодно растет. В региональное отделение Народного фронта постоянно поступают сотни таких обращений, а в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области количество таких обращений измеряется тысячами.

Ежегодно увеличивается размер платы за жилищно-коммунальные услуги. В 2026 году на основании распоряжения правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р размер квартирной платы будет увеличиваться трижды. С 1 января размер платы за коммунальные услуги увеличится на 1,7 % в связи с ростом НДС. С 1 июля на 4 % увеличится плата за капитальный ремонт общего имущества МКД, а с 1 октября – плата за коммунальные услуги возрастет на 9,9 %. Указом губернатора Нижегородской области от 14.12.2025 № 264 утверждены предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона.

Кроме того, периодически увеличивается размер платы за содержание жилья. Механизм её формирования отличается от порядка формирования тарифов на коммунальные услуги. Предложения по размеру платы за содержание готовит домоуправляющая компания, а утверждают собственники жилых и нежилых помещений на общем собрании.

В итоге жители многоквартирных домов, ощущая ежегодное повышение расходов, ожидают и повышения качества управления, содержания и обслуживания. Но, к сожалению, на практике это происходит не всегда. Поэтому граждане жалуются, направляют обращения в органы государственной власти и местного самоуправления, в орган жилищного надзора, в региональное отделение Народного фронта и другие инстанции.

Нередко поступают обращения от граждан, проживающих в ветхих домах. Их жалобы, как правило, справедливы. Ветхие дома неинтересны для управляющих компаний, так как требуют постоянных вложений, а сумма собираемых с жителей средств – ниже необходимой. При этом жильцы справедливо жалуются в жилищную инспекцию на неудовлетворительное состояние общего имущества. Инспекция возбуждает административные дела, назначает штрафы управляющим компаниям, а те оплачивают их из средств, собранных на содержание, что ещё больше сокращает ресурс на обслуживание дома.

Естественно, для качественного содержания ветхого фонда необходимы бюджетные дотации. Так организована работа в Нижнем Новгороде. В начале 2000-х некоторые крупные управляющие компании начали отказываться от таких домов – их содержание и ремонт были убыточны. В ответ администрация города создала муниципальное предприятие "Городская управляющая компания", позже – ООО "Городское управление домами", учредителем которого является АО "ОКО".

Муниципалитет выделяет средства из бюджета на содержание и ремонт ветхого фонда. Однако даже этого не хватает: в региональное отделение ОНФ регулярно поступают жалобы на неудовлетворительное состояние домов.

Кроме того, есть случаи, когда ветхие дома вообще не имеют способа управления. Муниципалитеты проводят конкурсы на выбор управляющей организации, но нередко на них просто никто не выходит – причины понятны.

Проблемы с организацией содержания и текущим ремонтом ветхих домов остаются и требуют системного решения. Также продолжают поступать обращения от жителей аварийных домов, подлежащих сносу.

После признания дома аварийным его капитальный ремонт прекращается, здание начинает стремительно разрушаться, а переселение граждан откладывается на годы.

Пример – дом № 4 по улице Усиевича в Нижнем Новгороде. Он признан аварийным в декабре 2019 года, а переселение жильцов запланировано только к 2029 году. Всё это время дом продолжает разрушаться: течи с кровли, гниющие перекрытия, обрушения штукатурки, аварийное состояние.

Необходима чёткая система поддерживающего ремонта аварийных домов до момента их расселения.

Есть и другие проблемы в ЖКХ, которые необходимо обсуждать на всех уровнях, включая экспертное сообщество, и разрабатывать комплекс решений для устранения накопленных дисфункций".

* Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.