Экс-заведующую нижегородским детсадом осудили за присвоение 500 000 рублей

07 февраля 2026 07:14
Бывшая заведующая одного из детских садов Нижнего Новгорода признана виновной в превышении должностных полномочий. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, доказательства, собранные следствием, суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Следствие и суд установили, что в период с 2022 по 2024 год женщина систематически инициировала начисление премий подчинённым из бюджетных средств, а затем давала указания перечислять часть этих выплат на свою банковскую карту. Таким образом она незаконно присвоила более 500 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены и пресечены сотрудниками прокуратуры.

Суд приговорил бывшую заведующую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ей запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда.

Теги:
Детсады Приговор
