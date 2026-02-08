Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев предупредили о приближении волны гриппа B

08 февраля 2026 12:31 Общество
В Нижегородской области ожидается рост заболеваний гриппом В. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Он отметил, что в Москве уже зафиксировано увеличение числа заболевших этим штаммом. По словам Никонова, специалисты прогнозировали распространение гриппа B в феврале, и эти ожидания подтвердились.

Несмотря на то что грипп B считается менее заразным, он способен вызывать более тяжёлое течение болезни по сравнению с текущим штаммом гриппа A, известным как "гонконгский".

Как отмечает Никонов, эпидемиологическая ситуация в Нижнем Новгороде традиционно развивается с задержкой в 7–10 дней по сравнению с Москвой. Это дает жителям региона возможность заранее подготовиться: приобрести необходимые медикаменты и усилить меры индивидуальной защиты.

Отметим, что рост заболеваемости гонконгским гриппом уже зафиксирован в Нижегородской области.

Грипп Медицина и здоровье ОРВИ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных