Четыре нижегородские школы закрыты на карантин из-за ОРВИ Общество

Около 15 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировали в Нижегородской области за неделю с 19 по 25 января 2026 года. Основной рост заболеваемости зафиксирован среди детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно результатам обследования около 14 тысяч человек, в 75% случаев источником заболевания оказался вирус гриппа, преимущественно штамм A(H3N2). Кроме того, среди возбудителей были выявлены риновирусы, парагрипп, аденовирусы, бокавирусы, респираторно-синцитиальный вирус и микоплазма.

На 27 января частично приостановлен учебный процесс в 2,9% образовательных учреждений региона. Полностью закрыты на карантин четыре школы.

Во всех детских садах и школах введены усиленные санитарные меры: проводится регулярная дезинфекция, работает "утренний фильтр", включены бактерицидные облучатели, организовано проветривание помещений.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует родителям не приводить детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады, а также воздержаться от посещения общественных мест непривитыми от гриппа людьми.

Организаторам массовых мероприятий рекомендовано не допускать к участию людей с симптомами простуды — насморком, кашлем и повышенной температурой.

В медицинских учреждениях региона введены ограничительные меры: действует масочный режим, потоки пациентов разделены, усилена дезинфекция, отменены посещения больных.

Эпидемиологи напоминают о мерах профилактики: регулярно мойте руки, не прикасайтесь к лицу, избегайте контакта с заболевшими, соблюдайте дистанцию, ведите здоровый образ жизни и оставайтесь дома при первых признаках болезни.

Ранее сообщалось, что в России заработал новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при гриппе.