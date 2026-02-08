Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Более полумиллиарда рублей выделено на строительство водопровода в Новом Доскине

08 февраля 2026 15:13 Общество
Более полумиллиарда рублей выделено на строительство водопровода в Новом Доскине

В Нижнем Новгороде запланировано строительство водопроводной сети в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок. 

Заказчиком выступает МКУ "ГлавУКС". Цена контракта составляет 556,2 млн рублей Заявки принимаются до 24 февраля, а победителя определят 27 февраля.

Проект предусматривает создание сети водоснабжения общей протяженностью более 14,5 километра. Вдоль трассы будет установлено 67 колодцев.

Согласно технической документации, система обеспечит расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в объеме 42,13 кубометра в час. Гарантированный свободный напор в точках подключения составит 33 метра, а максимальное давление в сети — 38 метров.

Начальная точка прокладки водопровода расположена на Молодежном проспекте, 41а, а конечная — в районе 33-й линии в Доскине.

Завершить строительство подрядчик должен будет до 1 ноября 2027 года. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Нижнего Новгорода, а также за счт субсидий из федерального и областного бюджетов на 2026–2027 годы.

Ранее сообщалось, что 9 км нового водопровода построили в Ольгине и Новинках. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

