485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде с начала отопительного сезона зафиксировано 485 технологических нарушений в системе централизованного теплоснабжения. Это на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информацию на заседании комиссии по городскому хозяйству гордумы озвучила исполняющая обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Ирина Ключева, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, большинство зафиксированных нарушений были связаны с внешней коррозией трубопроводов в труднодоступных для диагностики местах. При этом менее 1% инцидентов (5 случаев) произошли из-за отключения электроснабжения на объектах теплоснабжения. Крупных аварий, способных привести к длительным отключениям отопления, не произошло.

В период новогодних праздников было зафиксировано 33 технологических сбоя, из них три сопровождались временным отключением электроэнергии на теплоисточниках.

Ирина Ключева напомнила, что отопительный сезон 2025-2026 годов начался 23 сентября, раньше нормативного срока, установленного при достижении определенной среднесуточной температуры. Все муниципальные объекты были подключены к теплу в течение первых суток, ведомственные — в течение недели.

Она отметила, что теплоэнергетический комплекс города включает 296 источников тепла, из которых 158 находятся в муниципальной собственности. Кроме того, в систему входят более 3,1 тысячи километров тепловых сетей, 214 центральных тепловых пунктов и насосных станций. Обслуживанием инфраструктуры занимаются 68 организаций, обеспечивая отоплением около 9 тысяч жилых домов и более тысячи объектов социальной сферы.

