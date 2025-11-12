Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде

12 ноября 2025 18:00 Общество
Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде официально зарегистрирована новая структура — акционерное общество с наименованием "Объединенный коммунальный оператор". Образование компании стало результатом слияния двух ключевых городских организаций — АО "Теплоэнерго" и МП "Нижегородский водоканал".

Как сообщили в пресс-службе новой организации, регистрация была проведена Федеральной налоговой службой после завершения всех необходимых юридических процедур. Устав предприятия, в котором прописаны цели, структура и регламент работы объединённой компании, утверждён администрацией города.

Процесс интеграции коммунальных служб стартовал ещё в апреле 2023 года. Первым шагом стало подписание соглашения, по которому "Теплоэнерго" получило полномочия "Водоканала" сроком на три года. После этого была проведена поэтапная реорганизация, завершившаяся 1 октября 2025 года.

Несмотря на объединение, все реквизиты АО "Объединённый коммунальный оператор" остались прежними — это реквизиты бывшего "Теплоэнерго". Также сохраняются привычные для потребителей каналы взаимодействия с обслуживающей организацией.

Ранее сообщалось, что проект ремонта теплотрассы на улице Генкиной в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой.

