Пассажирские поезда вновь задерживаются в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области вновь задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.

Движение пассажирских составов было нарушено из-за технической неисправности грузового поезда на перегоне Шумерля - Вурнары в Чувашии. Инцидент произошел сегодня около 04:20.

С отклонением от графика следуют поезда:

№396 Арзамас — Йошкар-Ола — задержка 6 часов 40 минут;

№118 Москва — Новокузнецк — 3 часа 50 минут;

№60 Москва — Сургут — 3 часа 35 минут;

№26 Москва — Ижевск — 3 часа 20 минут;

№52 Нижний Новгород — Ижевск — 1 час 25 минут.

В ГЖД сообщили, что в период задержки в вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажирам поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, будет предоставлено питание.

Напомним, на прошлой неделе на РЖД произошло несколько инцидентов, которые приводили к нарушениям в движении поездов, в том числе и на этом же перегоне в Чувашии.