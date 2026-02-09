Пассажирские поезда вновь задерживаются в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области вновь задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге.
Движение пассажирских составов было нарушено из-за технической неисправности грузового поезда на перегоне Шумерля - Вурнары в Чувашии. Инцидент произошел сегодня около 04:20.
С отклонением от графика следуют поезда:
В ГЖД сообщили, что в период задержки в вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажирам поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, будет предоставлено питание.
Напомним, на прошлой неделе на РЖД произошло несколько инцидентов, которые приводили к нарушениям в движении поездов, в том числе и на этом же перегоне в Чувашии.
