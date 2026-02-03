В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Происшествия
03 февраля 2026 10:52Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии
03 февраля 2026 10:02Экс-зампред нижегородского "Яблока" получил 8 лет за фейки про армию
03 февраля 2026 09:31Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области
03 февраля 2026 09:00Нижегородка, желавшая заработать на бирже, потеряла более 6 млн рублей
03 февраля 2026 08:52Замглавы нижегородского минлесхоза попал в ДТП — новые детали
03 февраля 2026 08:00Главу стройфирмы осудят за мошенничество при ремонте нижегородской больницы
02 февраля 2026 20:30Двое сотрудников минлесхоза пострадали в ДТП в Нижегородской области
02 февраля 2026 18:59Пожары унесли жизни шести человек в Нижегородской области
02 февраля 2026 18:02Рабочий получил травмы при падении со строительных лесов в Шатковской ЦРБ
02 февраля 2026 17:41Что известно о состоянии 12-летнего нижегородца, на которого упала наледь с крыши
Происшествия

Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии

03 февраля 2026 10:52 Происшествия
Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии

Фото: Александр Воложанин

Движение нескольких пассажирских поездов дальнего следования, следующих через Нижегородскую область, оказалось нарушено из-за технической неисправности на участке Шумерля – Вурнары в Чувашии. Проблема возникла сегодня, 3 февраля, в 06:03 на перегоне Горьковской железной дороги. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГЖД. 

В результате на несколько часов задерживаются поезда, следующие из Москву в Йошкар-Олу (№58), Казань (№128), и Чебоксары (№54), которые делают остановки в Нижегородской области, в частности, в Арзамасе, Навашине и Сергаче.

Напомним, ранее причиной задержек поездов в регионе стал сход вагонов грузового поезда на перегоне между станциями Оричи и Шалегово 1 февраля. В ГЖД сообщили, что 3 февраля в 04:21 восстановительные работы полностью завершены и открыто движение по второму пути. Сейчас поезда на этом участке курсируют в штатном режиме.

Теги:
ГЖД Железная дорога поезда
