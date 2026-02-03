Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Движение нескольких пассажирских поездов дальнего следования, следующих через Нижегородскую область, оказалось нарушено из-за технической неисправности на участке Шумерля – Вурнары в Чувашии. Проблема возникла сегодня, 3 февраля, в 06:03 на перегоне Горьковской железной дороги. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГЖД.

В результате на несколько часов задерживаются поезда, следующие из Москву в Йошкар-Олу (№58), Казань (№128), и Чебоксары (№54), которые делают остановки в Нижегородской области, в частности, в Арзамасе, Навашине и Сергаче.

Напомним, ранее причиной задержек поездов в регионе стал сход вагонов грузового поезда на перегоне между станциями Оричи и Шалегово 1 февраля. В ГЖД сообщили, что 3 февраля в 04:21 восстановительные работы полностью завершены и открыто движение по второму пути. Сейчас поезда на этом участке курсируют в штатном режиме.