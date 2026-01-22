Восемь ДТП произошло на переездах Горьковской ж/д за год

В 2025 году на переездах Горьковской ж/д магистрали произошло восемь ДТП с участием автомобилей и поездов.
Это в два с лишним раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 18 таких случаев. В результате аварий пострадали четыре человека, тогда как в 2024 году травмы получили 20 человек.
Общее количество нарушений правил дорожного движения на переездах также снизилось — с 257 до 216 случаев, что составляет сокращение на 16%.
Ранее сообщалось, что по требованию Нижегородской транспортной прокуратуры на железнодорожном переезде вблизи деревни Трестьяны под Балахной появились камеры фото- и видеонаблюдения.
