Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе

С 9 февраля пригородный поезд №6334, курсирующий между Гороховцом и Нижним Новгородом, будет делать дополнительную остановку на остановочном пункте Юганец. Об этом сообщили в ГЖД.
Электричка отправляется из Гороховца в 19:04 и прибывает в Нижний Новгород в 20:26. С введением новой остановки поезд будет останавливаться в Юганце в 19:30 на 392-м километре в Володарском округе Нижегородской области.
Решение о введении новой остановки принято для повышения уровня транспортной доступности и улучшения условий поездок для жителей региона.
Ранее сообщалось, что тарифы а пригородные железнодорожные перевозки изменились в Нижегородской области.
