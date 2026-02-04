Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе Общество

Фото: Александр Воложанин

С 9 февраля пригородный поезд №6334, курсирующий между Гороховцом и Нижним Новгородом, будет делать дополнительную остановку на остановочном пункте Юганец. Об этом сообщили в ГЖД.

Электричка отправляется из Гороховца в 19:04 и прибывает в Нижний Новгород в 20:26. С введением новой остановки поезд будет останавливаться в Юганце в 19:30 на 392-м километре в Володарском округе Нижегородской области.

Решение о введении новой остановки принято для повышения уровня транспортной доступности и улучшения условий поездок для жителей региона.

