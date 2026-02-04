В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе

04 февраля 2026 14:00 Общество
Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе

Фото: Александр Воложанин

С 9 февраля пригородный поезд №6334, курсирующий между Гороховцом и Нижним Новгородом, будет делать дополнительную остановку на остановочном пункте Юганец. Об этом сообщили в ГЖД.

Электричка отправляется из Гороховца в 19:04 и прибывает в Нижний Новгород в 20:26. С введением новой остановки поезд будет останавливаться в Юганце в 19:30 на 392-м километре в Володарском округе Нижегородской области.

Решение о введении новой остановки принято для повышения уровня транспортной доступности и улучшения условий поездок для жителей региона.

Ранее сообщалось, что тарифы а пригородные железнодорожные перевозки изменились в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных