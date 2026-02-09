Дома на шести улицах Нижнего Новгорода остались без отопления из-за аварии Происшествия

Часть жилых домов и организаций временно осталась без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети в Нижнем Новгороде.

Напомним, утром 9 февраля на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых произошел прорыв трубы с горячей водой. Проезжую часть заволокло плотным паром, а вода залила Белинского и соседние улицы. В настоящее время утечка локализована.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "ОКО", в течение дня на месте ведутся восстановительные работы. Для размещения спецтехники движение транспорта на улицах Ванеева и Невзоровых осуществляется по одной полосе.

Из-за аварии подача тепла ограничена в ряде зданий, расположенных на улицах Ванеева, Невзоровых, Панина, Генкиной, Ижорской и Полтавской.

На месте работают ремонтные бригады, сейчас идут сварочные работы. Необходимая техника и материалы имеются, специалисты делают все возможное, чтобы завершить восстановление в кратчайшие сроки, добавили в ресурсоснабжающей организации.