Верховный суд инициировал проверку нижегородских судей из-за активов семей Происшествия

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов распорядился направить в Генпрокуратуру материалы в отношении двух судей Нижегородского областного суда. Проверка касается председателей коллегий по административным и гражданским делам Виктора Фомина и Вячеслава Сапеги, а также активов, оформленных на их родственников, которые, по оценке проверяющих, не соответствуют официальным доходам, пишет "Коммерсант".

9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей по поручению Игоря Краснова отклонила кандидатуру Виктора Фомина, претендовавшего на должность заместителя председателя облсуда.

Виктор Фомин работает судьей с 2016 года, ранее служил в прокуратуре, включая руководство прокуратурой подмосковного Серпухова. Вячеслав Сапега находится в судебной системе с 2008 года, в 2018-2024 годах занимал пост заместителя председателя облсуда, после чего возглавил коллегию по гражданским делам.

Вопросы у руководства Верховного суда возникли из-за имущественного положения судей и их семей. В частности, Фомин и его супруга в 2015-2020 годах приобрели квартиру в Нижнем Новгороде площадью 232 квадратных метров и автомобиль BMW X6, потратив сумму, превышающую их задекларированный доход, который составлял чуть более 20 млн рублей.

Часть расходов была формально покрыта продажей квартиры в подмосковном Видном матери судьи за 9,5 млн рублей. В ходе проверки также установлено, что 74-летняя мать Виктора Фомина владеет 34 объектами недвижимости в Саратове, Москве и Подмосковье. Реальность самостоятельного совершения таких сделок вызвала сомнения.

Проверка выявила вопросы и к Вячеславу Сапеге. В собственности судьи и его супруги числятся жилой дом, два дачных дома и автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris. При этом семья проживала в квартире родственников, а предоставленное судебной системой жилье не использовала, впоследствии приватизировав его бесплатно.

Активы обнаружены и у родителей супруги судьи, которым более 70 лет. Теща, не имевшая водительских прав, владела двумя BMW X5, машиноместами и квартирами в Нижнем Новгороде и Москве. Тестю принадлежали коммерческая недвижимость в Лермонтове Ставропольского края и еще один BMW X5. По оценке проверяющих, официальные доходы семьи не позволяли приобрести такое имущество.

Материалы по обоим судьям будут направлены в Генпрокуратуру. После их рассмотрения возможна подача антикоррупционных исков, а в случае их удовлетворения судьям может грозить конфискация имущества и досрочная отставка.

