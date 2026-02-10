Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 19:45МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах
10 февраля 2026 19:18Круглосуточное дежурство водолазов организовано на водозаборе в Сормове
10 февраля 2026 18:50Экс-следователь возглавил новую нижегородскую АНО "Развитие"
10 февраля 2026 18:43В Нижегородском онкодиспансере прошла акция по массовому онкоскринингу
10 февраля 2026 18:12Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России
10 февраля 2026 17:58Названы факторы, влияющие на планы нижегородцев по рождению детей
10 февраля 2026 17:57В Нижегородской области стартовала программа повышения квалификации "Родина. Наставники" для воспитательных команд
10 февраля 2026 17:52Соцучастковые организовали сбор груза для бойцов СВО к 23 февраля
10 февраля 2026 17:38Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни
10 февраля 2026 17:34Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области
Общество

МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах

10 февраля 2026 19:45 Общество
МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах

Фото: Александр Воложанин

Из‑за обильных снегопадов и непростой погоды МЧС по Нижегородской области просит жителей региона быть внимательнее. Скопившийся на крышах снег и наледь могут представлять реальную угрозу как для людей, так и для имущества.

Спасатели предупреждают: большая масса снега способна привести к деформации и даже обрушению кровли. Кроме того, возможен сход снежных пластов и падение сосулек, что особенно опасно для прохожих и припаркованных рядом автомобилей.

Чтобы вовремя заметить проблему, стоит обращать внимание на тревожные признаки. На крышах это могут быть крупные снежные "шапки", сугробы, свисающие за край, а также массивные сосульки и ледяные наросты — чаще всего у карнизов, водостоков и подъездных козырьков.

Внутри дома сигналом опасности могут стать сырость на стенах и потолке, подтеки воды или отслоившаяся штукатурка. Все это нередко указывают на скопление снега и талой воды на крыше. Еще один повод насторожиться — заметный прогиб кровли, который проще увидеть, если посмотреть на здание со стороны.

Нижегородцам рекомендуют соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

  • не ходить рядом с домами, где с крыш свисает снег или сосульки;
  • не заходить за сигнальные ленты и ограждения;
  • не парковать машины под карнизами, балконами и козырьками;
  • предупреждать детей об опасности игр рядом с такими зданиями;
  • нельзя самостоятельно выходить на крышу и убирать снег;
  • запрещено сосульки с балкона или козырька подручными средствами;
  • не следует игнорировать предупреждающие знаки и ограждения.

Если вы заметили опасное скопление снега или льда на крыше своего дома, важно не тянуть с обращением. За состояние кровель отвечают собственники и управляющие организации — УК, ТСЖ или ЖСК. В первую очередь нужно сообщить именно им: контакты обычно указаны на информационных стендах в подъездах или в квитанциях.

Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в администрацию муниципального образования или в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области, в том числе через официальный сайт.  

При реальной угрозе обрушения или если происшествие уже произошло, следует сразу звонить по номеру "101" или по единому телефону экстренных служб "112", обязательно указав точный адрес и суть опасности.

Ранее сообщалось, что крыша детского сада в Лукоянове обвалилась из-за продолжительных снегопадов. СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Снег
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2026 16:20Более миллиона кубометров снега вывезли с нижегородских улиц этой зимой
03 февраля 2026 17:46Еще 40 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных