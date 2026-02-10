МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах Общество

Фото: Александр Воложанин

Из‑за обильных снегопадов и непростой погоды МЧС по Нижегородской области просит жителей региона быть внимательнее. Скопившийся на крышах снег и наледь могут представлять реальную угрозу как для людей, так и для имущества.

Спасатели предупреждают: большая масса снега способна привести к деформации и даже обрушению кровли. Кроме того, возможен сход снежных пластов и падение сосулек, что особенно опасно для прохожих и припаркованных рядом автомобилей.

Чтобы вовремя заметить проблему, стоит обращать внимание на тревожные признаки. На крышах это могут быть крупные снежные "шапки", сугробы, свисающие за край, а также массивные сосульки и ледяные наросты — чаще всего у карнизов, водостоков и подъездных козырьков.

Внутри дома сигналом опасности могут стать сырость на стенах и потолке, подтеки воды или отслоившаяся штукатурка. Все это нередко указывают на скопление снега и талой воды на крыше. Еще один повод насторожиться — заметный прогиб кровли, который проще увидеть, если посмотреть на здание со стороны.

Нижегородцам рекомендуют соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

не ходить рядом с домами, где с крыш свисает снег или сосульки;

не заходить за сигнальные ленты и ограждения;

не парковать машины под карнизами, балконами и козырьками;

предупреждать детей об опасности игр рядом с такими зданиями;

нельзя самостоятельно выходить на крышу и убирать снег;

запрещено сосульки с балкона или козырька подручными средствами;

не следует игнорировать предупреждающие знаки и ограждения.

Если вы заметили опасное скопление снега или льда на крыше своего дома, важно не тянуть с обращением. За состояние кровель отвечают собственники и управляющие организации — УК, ТСЖ или ЖСК. В первую очередь нужно сообщить именно им: контакты обычно указаны на информационных стендах в подъездах или в квитанциях.

Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в администрацию муниципального образования или в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области, в том числе через официальный сайт.

При реальной угрозе обрушения или если происшествие уже произошло, следует сразу звонить по номеру "101" или по единому телефону экстренных служб "112", обязательно указав точный адрес и суть опасности.

Ранее сообщалось, что крыша детского сада в Лукоянове обвалилась из-за продолжительных снегопадов. СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".