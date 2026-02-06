Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Более миллиона кубометров снега вывезли с нижегородских улиц этой зимой

06 февраля 2026
Более миллиона кубометров снега вывезли с нижегородских улиц этой зимой

Фото: Александр Воложанин

Непогода вернется в Нижний Новгород в предстоящие выходные. Синоптики прогнозируют выпадение около 12 сантиметров снега.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, после январских снегопадов это уже не кажется чем-то серьезным, но расслабляться точно не стоит, городские службы готовы к погодных изменениям.

С начала зимы коммунальщики уже вывезли свыше миллиона кубометров снега. Причем 90% этого объема пришлось на январь и первые дни февраля.

За это же время АТИ проверило, как с уборкой справляются управляющие компании и ТСЖ. В итоге выявили 3 237 нарушений. Почти 2 300 из них устранили в срок, а по примерно 950 случаям были возбуждены административные дела.

"Сил и терпения всем водителям снегоуборочных машин, дорожным рабочим, дворникам. Сколько труда вложено в каждую очищенную дорогу и тротуар. Главные герои этой зимы", - написал глава города.

Согласно прогнозу погоды на выходные, снег будет идти всю субботу, а также воскресным утром.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

