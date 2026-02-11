Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

МИД предупредил нижегородцев о рисках поездок в Афганистан и на Кубу

11 февраля 2026 07:00 Общество
МИД предупредил нижегородцев о рисках поездок в Афганистан и на Кубу

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов на пресс-конференции 10 февраля рассказал о текущей ситуации с поездками в Афганистан и авиасообщением с Кубой. На встрече присутствовала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Говоря об Афганистане, Малов напомнил, что в стране сейчас у власти находится движение "Талибан", с которым у Российской Федерации выстроены рабочие контакты, включая обмен официальными делегациями.

"Там очень специфический, такой ортодоксальный режим. Находясь в Афганистане, нужно очень четко соблюдать правила и нормы, которые в этой стране установлены. Это их законы, значит, их надо принимать и уважать, или тогда не надо туда ехать", - подчеркнул он.

Представитель МИД подчеркнул, что нормы существенно отличаются от привычных для нижегородцев. Особенно он выделил жесткие порядки и отношение к женщинам, которые могут быть непонятны иностранцам.

При этом никаких официальных рекомендаций, запрещающих россиянам посещать Афганистан, нет.

Отдельно Малов остановился на ситуации с Кубой. Из-за санкционной политики США в регионе возник серьезный топливный и энергетический кризис. В результате Куба испытывает дефицит топлива и электроэнергии, что напрямую влияет на работу авиации.

По его словам, кубинская сторона сейчас принимает только те самолеты, которые могут вернуться с запасом топлива, однако при перелетах на такое расстояние это практически невозможно.

"Вопрос не в том, рекомендуем ли мы ехать на Кубу или нет. Дело в том, что попасть туда сейчас невозможно, поскольку авиасообщение временно отсутствует. Как только полеты будут восстановлены и мы получим официальную информацию, мы об этом проинформируем", - подчеркнул Малов.

Представитель МИД порекомендовал нижегородцам отдыхать на территории России.

"Я рекомендую всем отдыхать на территории России, и особенно в Крыму. У нас очень много интересных и прекрасных мест. Я сам лично отдыхаю в разных регионах нашей страны", - добавил он.

Напомним, нижегородцам доступны восемь прямых авианаправлений из аэропорта имени Чкалова.

