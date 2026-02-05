"Чкалов" в Нижнем Новгороде вошел в топ-3 лучших аэропортов России Общество

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова оказался в числе лучших по итогам престижной национальной премии "Воздушные ворота России".

Церемония награждения состоялась в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2026 (16+), проходящей в Москве. Это одно из ключевых мероприятий в сфере гражданской авиации страны.

Победителей премии ежегодно определяет экспертный совет, в который входят представители крупнейших российских авиакомпаний, руководители профильных ассоциаций и ведущие журналисты авиационной отрасли. Оценке подвергаются эффективность работы и устойчивое развитие аэропортов.

В 2026 году нижегородский аэропорт занял третье место в номинации "Лучший аэропорт года" среди воздушных гаваней с пассажиропотоком от 1 до 2 млн человек в год.

Ранее "Чкалов" неоднократно удостаивался высоких оценок: он становился победителем в 2018 и 2020 годах, а в 2023 и 2024 занимал второе место в аналогичной категории.

