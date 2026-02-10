Силовики заинтересовались руководством больницы №33 в Нижнем Новгороде

Правоохранители проводят проверку финансовой деятельности руководства больницы №33 в Нижнем Новгороде.
Региональный минздрав заявил о готовности оказать содействие при проведении следственных действий.
По неофициальной информации, задержаны двое. Однако комментариев от силовых структур пока не поступало.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+