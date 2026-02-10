Силовики заинтересовались руководством больницы №33 в Нижнем Новгороде Происшествия

Правоохранители проводят проверку финансовой деятельности руководства больницы №33 в Нижнем Новгороде.

Региональный минздрав заявил о готовности оказать содействие при проведении следственных действий.

По неофициальной информации, задержаны двое. Однако комментариев от силовых структур пока не поступало.