Общество

257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году

12 февраля 2026 16:38 Общество
257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в Нижегородской области зарегистрировали 257 двоен и две тройни. Об этом стало известно на совещании, посвященном подведению итогов работы Главного управления ЗАГС региона.

Всего по итогам года область на 4% превысила прогноз Росстата по числу рождений. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек — разница составила 5,5%.

По словам руководителя ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, 98% новорожденных в прошлом году были зарегистрированы непосредственно в родильных домах региона. Больше всего свидетельств о рождении оформили в роддомах №4 и №7 Нижнего Новгорода, а также в Дзержинском перинатальном центре. С февраля прошлого года услуга доступна во всех учреждениях родовспоможения области.

Регистрация новорожденных в роддомах реализуется как совместный проект регионального министерства здравоохранения, ГУ ЗАГС и Института демографического развития. С согласия матери в роддоме формируется электронный документ, который направляется в ее личный кабинет на "Госуслугах". Там же можно подать заявление, выбрать имя ребенка и согласовать его с отцом. После этого ЗАГС создает цифровую запись акта о рождении и выдает родителям полный комплект документов.

Ольга Краснова также подчеркнула, что в регионе на 4,2% сократилось количество разводов. Напомним, 2025 год стал началом Пятилетия семьи в Нижегородской области, объявленного губернатором Глебом Никитиным.

Кроме того, расширен перечень площадок для выездной регистрации брака — сейчас их 12. В течение года более 80 пар выбрали для церемонии знаковые городские пространства. На 2026 год уже подано свыше 8 тысяч заявлений о вступлении в брак.

В ходе совещания более 20 сотрудников службы были отмечены за образцовое исполнение обязанностей, профессионализм и компетентность.

Ранее сообщалось, что самая популярная дата для заключения брака у нижегородцев в 2026 году — 26 июня (26.06.2026).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

