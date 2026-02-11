Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые выше среднего по ПФО

11 февраля 2026 14:38 Общество
Коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые выше среднего по ПФО

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области по итогам января 2026 года суммарный коэффициент рождаемости вырос до 1,309. Впервые за весь период наблюдений региональный показатель оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу, где за первый месяц года он снизился до 1,302. Об этом сообщили в АНО "Институт демографического развития".

"Достижение этого рубежа стало возможным благодаря эффективным мерам поддержки. Мы реализуем семьецентричный подход, предоставляя семьям безусловный материнский капитал. Без каких-либо ограничений нижегородские семьи могут получить 1 млн рублей за каждого ребенка", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Положительная динамика сохраняется с июля. А фактические показатели в регионе более чем на 4% опережают прогнозы Росстата: если в январе 2025 года СКР составлял 1,275, то к декабрю достиг 1,307.

Существенное влияние на динамику оказали меры поддержки, введенные с июля 2025 года. Их реализацией занимаются органы исполнительной власти совместно с АНО "Институт демографического развития".

Нижегородские семьи при рождении или усыновлении ребенка могут получить до 1 млн рублей с учетом федерального маткапитала и родительского основного дохода "Основа". Выплаты предоставляются в формате ежемесячной "зарплаты родителя", целевых перечислений или их сочетания.

Дополнительно действует программа "Подарок новорожденному": родители оформляют электронный сертификат на 20 тысяч рублей для покупки детских товаров региональных производителей на маркетплейсе.

Также в регионе реализуется программа "Скорая демографическая помощь", направленная на поддержку беременных женщин и семей с детьми. Она включает бесплатные консультации психологов, юристов и специалистов по социальной работе. Обратиться можно по телефону горячей линии "Сохрани.рф" или через чат-бот.

Работа по стабилизации демографии ведется в рамках нацпроекта "Семья". По решению губернатора период 2025-2030 годов объявлен в регионе Пятилетием семьи.

Ранее нижегородцы рассказали, что влияет на их планы завести детей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

демография Рождаемость
