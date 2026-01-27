Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году Общество

Самая популярная дата для заключения брака в наступившем году — 26.06.2026. На этот день уже подано более 400 заявлений, сообщили pravda-nn.ru в региональном управлении ЗАГС.

Желающих вступить в брак именно в этот день привлекает необычное и запоминающееся сочетание цифр - 26.06.26. По этой же причине 130 пар выбрали для бракосочетания 26 февраля (26.02.26). Популярной стала и дата 8 августа — 08.08.26. На эту дату уже зарегистрировано 270 заявлений. Около 50 заявлений подано на 26 июля — 26.07.26.

Среди значимых дат также выделяются 19 апреля — день народного праздника Красная горка, и 8 июля — День семьи, любви и верности. На эти дни планируют пожениться более 100 пар.

Всего в регионе уже подано более семи тысяч заявлений на регистрацию брака в 2026 год. И прием документов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году сыграли свадьбу 89-летняя женщина и 85-летний мужчина. Этот союз стал одним из самых возрастных.