Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
27 января 2026 11:03АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 
27 января 2026 10:47Строители начали возводить станционный комплекс метро на Сенной
27 января 2026 10:38Студенты пользуются нейросетями почти так же активно, как сервисами с онлайн-книгами
27 января 2026 10:31Нижегородская мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса
27 января 2026 10:17Два рейса до Москвы задержали в Нижнем Новгороде 27 января
27 января 2026 10:00Нижегородским медикам и фармацевтам разрешили год работать без аккредитации
Общество

Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году

27 января 2026 11:43 Общество
Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году

Самая популярная дата для заключения брака в наступившем году — 26.06.2026. На этот день уже подано более 400 заявлений, сообщили pravda-nn.ru в региональном управлении ЗАГС.

Желающих вступить в брак именно в этот день привлекает необычное и запоминающееся сочетание цифр - 26.06.26. По этой же причине 130 пар выбрали для бракосочетания 26 февраля (26.02.26). Популярной стала и дата 8 августа — 08.08.26. На эту дату уже зарегистрировано 270 заявлений. Около 50 заявлений подано на 26 июля — 26.07.26.

Среди значимых дат также выделяются 19 апреля — день народного праздника Красная горка, и 8 июля — День семьи, любви и верности. На эти дни планируют пожениться более 100 пар.

Всего в регионе уже подано более семи тысяч заявлений на регистрацию брака в 2026 год. И прием документов продолжается. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2025 году сыграли свадьбу 89-летняя женщина и 85-летний мужчина. Этот союз стал одним из самых возрастных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

