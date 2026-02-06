Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных

06 февраля 2026 09:55 Общество
112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области 112 пар решили связать себя узами брака в День святого Валентина. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Главное управление ЗАГС по региону.

На 14 февраля 2026 года подано 112 заявлений на регистрацию брака.

В прошлом году в этот день поженились 103 пары.

Среди нижегородцев по-прежнему популярны выездные церемонии.

Так, наибольшим спросом пользуются такие площадки, как усадьба Рукавишниковых, верхняя станция фуникулера и Планетарий 1, расположенный в парке "Швейцария".

Ранее в ЗАГСе назвали самую популярную дату для свадьбы у нижегородцев в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных