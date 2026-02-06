112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных

Фото:
В Нижегородской области 112 пар решили связать себя узами брака в День святого Валентина. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Главное управление ЗАГС по региону.
На 14 февраля 2026 года подано 112 заявлений на регистрацию брака.
В прошлом году в этот день поженились 103 пары.
Среди нижегородцев по-прежнему популярны выездные церемонии.
Так, наибольшим спросом пользуются такие площадки, как усадьба Рукавишниковых, верхняя станция фуникулера и Планетарий 1, расположенный в парке "Швейцария".
Ранее в ЗАГСе назвали самую популярную дату для свадьбы у нижегородцев в 2026 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+