112 нижегородских пар поженятся в День всех влюбленных Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области 112 пар решили связать себя узами брака в День святого Валентина. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Главное управление ЗАГС по региону.

На 14 февраля 2026 года подано 112 заявлений на регистрацию брака.

В прошлом году в этот день поженились 103 пары.

Среди нижегородцев по-прежнему популярны выездные церемонии.

Так, наибольшим спросом пользуются такие площадки, как усадьба Рукавишниковых, верхняя станция фуникулера и Планетарий 1, расположенный в парке "Швейцария".

