Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку Общество

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 12 февраля приняла решение об отставке судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина. Об этом сообщается на сайте коллегии по итогам заседания.

Напомним, председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы в отношении этих судей. Проверочные мероприятия затронули председателей коллегий по административным и гражданским делам, а также имущество, зарегистрированное на их родственников.

По данным проверяющих, стоимость выявленных активов не соотносится с официально задекларированными доходами.

9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей, действуя по поручению Краснова, отклонила кандидатуру Виктору Фомину на пост заместителя председателя Нижегородского облсуда.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства 52 объекта недвижимости, принадлежащих Фомину.