Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 18:25Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева
12 февраля 2026 18:10Новая группа резервистов "БАРС НН" приступила к обучению на полигоне
12 февраля 2026 17:56Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку
12 февраля 2026 17:05Нижегородцам объяснили затягивание ремонтных работ на Вязниковской улице
12 февраля 2026 16:55Энергетики готовятся к метели в Нижегородской области
12 февраля 2026 16:38257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году
12 февраля 2026 16:23Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве "ПроДвижение"
12 февраля 2026 16:16Строительство кладбища "Новое Стригинское" продолжится в Нижнем Новгороде
12 февраля 2026 16:08Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород
12 февраля 2026 15:43Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры
Общество

Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку

12 февраля 2026 17:56 Общество
Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 12 февраля приняла решение об отставке судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина. Об этом сообщается на сайте коллегии по итогам заседания.

Напомним, председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы в отношении этих судей. Проверочные мероприятия затронули председателей коллегий по административным и гражданским делам, а также имущество, зарегистрированное на их родственников.

По данным проверяющих, стоимость выявленных активов не соотносится с официально задекларированными доходами.

9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей, действуя по поручению Краснова, отклонила кандидатуру Виктору Фомину на пост заместителя председателя Нижегородского облсуда.

Кроме того, Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства 52 объекта недвижимости, принадлежащих Фомину.

Коррупция Отставки Суд
