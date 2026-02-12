Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 12 февраля приняла решение об отставке судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина. Об этом сообщается на сайте коллегии по итогам заседания.
Напомним, председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать в Генпрокуратуру материалы в отношении этих судей. Проверочные мероприятия затронули председателей коллегий по административным и гражданским делам, а также имущество, зарегистрированное на их родственников.
По данным проверяющих, стоимость выявленных активов не соотносится с официально задекларированными доходами.
9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей, действуя по поручению Краснова, отклонила кандидатуру Виктору Фомину на пост заместителя председателя Нижегородского облсуда.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства 52 объекта недвижимости, принадлежащих Фомину.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+