Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили арест до 4 марта

Фото: Московский райсуд

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему и.о. руководителя управления делами правительства региона Юрию Бортникову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

Бортникова оставили под стражей до 4 марта 2026 года включительно. Постановление вступило в законную силу 10 февраля.

Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам обвиняемый и его адвокаты категорически отрицают предъявленные обвинения.

В августе 2025 года меру пресечения чиновнику смягчали, переведя его под домашний арест. Однако уже в ноябре он вновь был заключен под стражу.

