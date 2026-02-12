Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили арест до 4 марта

Фото:
Нижегородский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему и.о. руководителя управления делами правительства региона Юрию Бортникову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.
Бортникова оставили под стражей до 4 марта 2026 года включительно. Постановление вступило в законную силу 10 февраля.
Напомним, Бортников был задержан в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам обвиняемый и его адвокаты категорически отрицают предъявленные обвинения.
В августе 2025 года меру пресечения чиновнику смягчали, переведя его под домашний арест. Однако уже в ноябре он вновь был заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву.
