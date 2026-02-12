Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина

12 февраля 2026 09:44 Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина

Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество нижегородского судьи Виктора Фомина. Речь идет о 52 объектах недвижимости, которые, по версии надзорного ведомства, были приобретены на неподтержденные доходы, сообщает "Коммерсантъ".

Иск направлен в Волжский городской суд Волгоградской области. В его основу легли в том числе материалы Высшей квалификационной коллегии судей. Ранее кандидатуру Фомина отклонили при попытке получить должность заместителя председателя облсуда.

По версии прокуратуры, в разные годы работы в прокуратуре, исполнительной и судебной системе Фомин приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на родственников, чтобы не отражать в декларациях. Речь идет о земельных участках, жилых и нежилых помещениях, а также дорогих машинах.

Так, в 2015-2020 годах Фомин с женой купили в Нижнем Новгороде квартиру площадью 232 кв. м и BMW X6. По подсчётам, на это ушло больше денег, чем семья официально заработала. Их задекларированный доход за тот период составил чуть больше 20 млн рублей.

Часть трат формально объяснили продажей квартиры в подмосковном Видном матери судьи за 9,5 млн рублей. При этом проверка показала, что 74‑летняя мать Фомина владеет 34 объектами недвижимости в Саратове, Москве и Подмосковье.

Отдельно упоминается эпизод 2012 года, когда Фомин был городским прокурором Серпухова. Тогда он, как считают в ведомстве, купил в поселке Газопровод два особняка общей площадью более 790 кв. м и участки под ними площадью 3 тысячи кв. м. Сумма сделки превысила 180 млн рублей.

Чтобы скрыть покупку, утверждает прокуратура, был оформлен договор, по которому дома якобы приобрела его мать за 990 тысяч рублей.

На перечисленные в иске активы уже наложен арест. Прокуратура настаивает на их обращении в доход государства.

Ранее сообщалось, что Фомину грозит лишение судейского статуса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Коррупция Прокуратура Суд
