ФСБ задержала начальника ИК-18 в Нижегородской области Общество

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пресекли противоправную деятельность начальника исправительной колонии №18, которого обвиняют в получении взятки.

По данным пресс-службы ведомства, должностное лицо получило денежные средства от индивидуального предпринимателя за передачу в его собственность неучтенного лома черного металла, находившегося на территории исправительного учреждения.

Как уточнили в региональной прокуратуре, размер взятки составил 104 тысячи рублей. Кроме того, обвиняемый растратил вверенное ему имущество. Ущерб ИК-18 превысил 360 тысяч рублей.

По материалам прокуратуры региональным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (превышение полномочий) и ч.2 ст. 160 УК РФ (растрата).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Фигурант, тем временем, находится в СИЗО.