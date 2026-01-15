Женскую колонию закрывают в Ардатове

Женская исправительная колония №18, расположенная в Ардатове, Нижегородской области, проходит процедуру ликвидации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник пресс-службы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Роман Ведышев.
По его словам, решение о закрытии учреждения было принято Министерством юстиции России еще в мае прошлого года. Однако, отметил он, процесс ликвидации требует времени и может продолжаться до года. На данный момент все осужденные, содержавшиеся в колонии, уже переведены в другие исправительные учреждения.
Ранее в регионе уже были закрыты четыре учреждения. Сейчас на территории Нижегородской области функционирует только одна женская исправительная колония — ИК-2, расположенная в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Параллельно с этим в области активно развивается сеть изолированных участков, функционирующих как исправительные центры (ИУФИЦ). Эти учреждения предназначены для исполнения наказания в виде принудительных работ — меры, применяемой как альтернатива лишению свободы.
На сегодняшний день в регионе действует девять таких подразделений. Одно из них ввели в эксплуатацию в 2025 году. Еще один исправительный центр откроется в 2026 году.
"Принудительные работы назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые", — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.
В ведомстве также отметили, что с увеличением числа исправительных центров наблюдается перераспределение осужденных: снижается нагрузка на исправительные колонии, при этом растет число лиц, отбывающих наказание в новых учреждениях.
Общий лимит мест во всех исправительных учреждениях региона составляет 14 748 человек. По данным управления, в прошлом году этот показатель превышен не был.
Ранее сообщалось, что сотрудникам нижегородского ГУФСИН передали 17 новых служебных автомобилей.
