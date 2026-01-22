В ФСБ сообщили о задержании сотрудника нижегородской ИК за взятки

Нижегородское УФСБ совместно с управлением совбеза ГУФСИН по региону задержало сотрудника исправительной колонии №20 в Лукоянове, который обвиняется во взяточничестве.
В пресс-службе силового ведомства рассказали, что обвиняемый получил от сидельца взятку за пронос на территорию ИК мобильных телефонов, сим-карт и запрещенных продуктов питания.
Следователи нижегородского СК завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Суд отправил мужчину в СИЗО.
Сейчас УФСБ устанавливает возможных соучастников фигуранта, а также прочих эпизодов противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области составила 228 000 рублей.
