Происшествия

В ФСБ сообщили о задержании сотрудника нижегородской ИК за взятки

22 января 2026 18:41 Происшествия
В ФСБ сообщили о задержании сотрудника нижегородской ИК за взятки

Нижегородское УФСБ совместно с управлением совбеза ГУФСИН по региону задержало сотрудника исправительной колонии №20 в Лукоянове, который обвиняется во взяточничестве. 

В пресс-службе силового ведомства рассказали, что обвиняемый получил от сидельца взятку за пронос на территорию ИК мобильных телефонов, сим-карт и запрещенных продуктов питания. 

Следователи нижегородского СК завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Суд отправил мужчину в СИЗО. 

Сейчас УФСБ устанавливает возможных соучастников фигуранта, а также прочих эпизодов противоправной деятельности. 

Ранее сообщалось, что средняя взятка в Нижегородской области составила 228 000 рублей. 

Теги:
Взятки ФСБ ФСИН
