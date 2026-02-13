65-летний нижегородец продал авто и отдал 1,8 млн рублей мошенникам Происшествия

65-летний житель Канавинского района лишился автомобиля и крупной суммы денег, став жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сказали, что третьи лица якобы пытаются оформить на него кредит под залог личного автомобиля. Чтобы "предотвратить незаконные действия" и отменить операцию, они убедили пенсионера провести оценку стоимости машины, а затем продать ее.

Следуя полученным указаниям, мужчина в тот же день продал автомобиль и через банкомат перевел вырученные 1 750 000 рублей на так называемый "безопасный" счет.

На следующий день по инструкции злоумышленников он отправил еще 80 000 рублей через почтовое отделение на неизвестный номер телефона.

Когда звонившие перестали выходить на связь, нижегородец понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 1 830 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

