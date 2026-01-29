Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок Происшествия

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суде было установлено, что обвиняемый вводил граждан в заблуждение, обещая оказать различные услуги — от продажи автомобильных шин по выгодной цене до помощи в трудоустройстве и содействия в бизнесе. Также он предлагал обмен валюты. Однако выполнять свои обещания он не собирался.

В результате его действий пострадали четыре человека. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Лукоянове задержали 51-летнюю нижегородку, находящуюся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве.