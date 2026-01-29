Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
29 января 2026 13:17Лжеэкстрасенс выманил у нижегородки деньги под предлогом исцеления мужа
29 января 2026 12:02ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом
29 января 2026 11:17ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры
29 января 2026 11:11Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе
29 января 2026 11:04Озвучены подробности ДТП с автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:50Роструд заинтересовался ДТП с перевернувшимся автобусом в Борском округе
29 января 2026 10:18Автобус с пассажирами перевернулся в Борском округе
29 января 2026 09:17Пожарная сигнализация сработала в нижегородском ТЦ "Небо"
28 января 2026 21:10Более 1000 мигрантов незаконно устроили в нижегородскую стройфирму
Происшествия

Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок

29 января 2026 14:46 Происшествия
Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В суде было установлено, что обвиняемый вводил граждан в заблуждение, обещая оказать различные услуги — от продажи автомобильных шин по выгодной цене до помощи в трудоустройстве и содействия в бизнесе. Также он предлагал обмен валюты. Однако выполнять свои обещания он не собирался. 

В результате его действий пострадали четыре человека. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Лукоянове задержали 51-летнюю нижегородку, находящуюся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Прокуратура Суд
Поделиться:
Новости по теме
20 января 2026 09:50Экс-начальника парашютной службы в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество
16 января 2026 19:30Экономическая преступность в составе ОПГ выросла в Нижегородской области
24 декабря 2025 12:51Психолог рассказал, какими уловками мошенники гипнотизируют своих жертв
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных