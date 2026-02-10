Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2026 10:00Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей
10 февраля 2026 09:48Сорвавшийся с лошади акробат идет на поправку в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 09:38Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова
09 февраля 2026 18:43Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество
09 февраля 2026 17:39Нижегородскому судье Виктору Фомину грозит лишение статуса
09 февраля 2026 17:26Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке
09 февраля 2026 17:10Дома на шести улицах Нижнего Новгорода остались без отопления из-за аварии
09 февраля 2026 15:12Прокуратура помогла нижегородке вернуть 180 000 рублей за экстренное лечение
09 февраля 2026 14:19Нижегородка спрятала 300 тысяч рублей в сапоги и едва не отдала их мошенникам
09 февраля 2026 14:00Психиатр-нарколог получил 7 лет колонии за взятки и подлог в Дивееве
Происшествия

Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей

10 февраля 2026 10:00 Происшествия
Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей

Супружеская пара из Дзержинска стала жертвой мошенников и лишилась более 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

В полицию Дзержинска обратились 70-летний врач и его 67-летняя супруга. Они сообщили, что стали жертвами преступления после общения с неизвестными в мессенджерах.

Как установили полицейские, злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и сообщали о якобы выявленных сомнительных операциях по банковским счетам супругов. Под предлогом защиты средств пенсионерам настоятельно рекомендовали срочно перевести все накопления на "безопасные" счета.

Доверившись полученным инструкциям, супруги в течение двух недель через банкоматы перечислили деньги на счета и виртуальные карты, указанные мошенниками. Общая сумма переводов составила 6 299 000 рублей. После этого связь с неизвестными прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что нижегородка сдала в ломбард золото на 4,5 млн рублей и отдала деньги аферистам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2026 13:16Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей
01 февраля 2026 11:03Жительнице Выксы грозит три года лишения свободы за дропперство
29 января 2026 14:46Мошенник развел нижегородцев на 10 000 000 рублей и получил срок
26 января 2026 19:02Трое жителей Арзамаса потеряли более 1,3 млн рублей из-за мошенников
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных