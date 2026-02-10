Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей Происшествия

Супружеская пара из Дзержинска стала жертвой мошенников и лишилась более 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

В полицию Дзержинска обратились 70-летний врач и его 67-летняя супруга. Они сообщили, что стали жертвами преступления после общения с неизвестными в мессенджерах.

Как установили полицейские, злоумышленники представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и сообщали о якобы выявленных сомнительных операциях по банковским счетам супругов. Под предлогом защиты средств пенсионерам настоятельно рекомендовали срочно перевести все накопления на "безопасные" счета.

Доверившись полученным инструкциям, супруги в течение двух недель через банкоматы перечислили деньги на счета и виртуальные карты, указанные мошенниками. Общая сумма переводов составила 6 299 000 рублей. После этого связь с неизвестными прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется расследование.

