Две площадки КРТ впервые реализуют одним лотом в Нижегородской области

Фото: минград Нижегородской области

В Дзержинске впервые в Нижегородской области два участка комплексного развития территорий реализуют одним лотом. Соответствующее постановление принято 12 февраля 2026 года, сообщили в региональном минграде.

Комплексному развитию подлежат два незастроенных участка. Первый — площадью 7,12 га — расположен в границах микрорайона Западный-3 и проспекта Циолковского. Второй — площадью 1,08 га — находится в границах улиц Гайдара, Маяковского, бульвара Мира и улицы Бутлерова.

Реализация проекта КРТ предусмотрена через оператора — АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

Эти территории дополняют ранее утвержденную зону комплексного развития жилой застройки в границах проспекта Дзержинского и прилегающих улиц. Соответствующее постановление правительства Нижегородской области №738 было принято 27 ноября 2024 года.

Как отметили в ведомстве, решение о расширении проекта направлено на повышение его инвестиционной привлекательности и формирование комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.

Проекты планируется реализовать по итогам торгов на право заключения договоров КРТ. С 2024 года федеральное законодательство позволяет одному инвестору одновременно исполнять несколько таких договоров. В Нижегородской области этот механизм будет применен впервые.

Общая площадь участков под застройку составит 23,42 га. Проект предусматривает строительство 287 485 квадратных метров жилья, а также создание необходимой инфраструктуры для нового микрорайона.

Ожидается, что благодаря реализации проекта улучшить жилищные условия смогут более 1,5 тыс. человек, проживающих в 54 многоквартирных домах. Ориентировочный объем инвестиций оценивается более чем в 3,3 млрд рублей.

Сообщалось, что в Нижнем Новгороде заключили договор о КРТ на улице Бориса Панина.

