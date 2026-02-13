Почти 3,9 млн рублей выделено на благоустройство территории КРТ в Ольгине Общество

Фото: Дирекция по строительству Нижегородской области

АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" объявило госзакупку на разработку проекта ландшафтного дизайна и благоустройства пешеходного бульвара и дворовых пространств КРТ в Ольгине. Стоимость контракта составляет более 3,8 млн рублей.

Благоустраивать предстоит участок площадью около 2,85 гектара. Работы разобьют на этапы: отдельные части бульвара будут вводить по мере готовности. При этом проект должен предусматривать, чтобы каждый участок мог функционировать самостоятельно.

Концепция дизайна должна перекликаться с тематическим названием жилого комплекса и стать его визуальным и функциональным продолжением. Пространство должно формировать узнаваемую и привлекательную среду как для жителей, так и для гостей района.

Особое внимание уделят озеленению. Ландшафт должен оставаться выразительным круглый год, поэтому при подборе растений необходимо соблюдать принцип всесезонности. Кроме того, в проекте нужно предусмотреть разные сценарии использования пространства — с учетом смены сезонов, в том числе для зон отдыха и детских игр.

Итоги планируют подвести 16 февраля.

Напомним, проект в Ольгине является крупнейшим проектом КРТ в Нижегородской области. Он реализуется на площади свыше 265 гектаров. Здесь планируется возвести около 1,4 млн квадратных метров жилья комфорт-класса с необходимой инфраструктурой. Район рассчитан более чем на 45 тысяч жителей.

Первый дом рассчитывают ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, а ключи новоселам — передать в первой половине 2028 года.