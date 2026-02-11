Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе

11 февраля 2026 15:19 Общество
Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе

Фото: Александр Воложанин

На территории деревни Чеченино Кстовского района установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Неблагополучным пунктом признана вся территория деревни. Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство местного жителя. На период действия карантина в нем запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также ввоз и вывоз животных. Исключение сделано только для вакцинированных против бешенства не менее чем за 179 календарных дней до вывоза, в том числе при направлении на убой на специализированные предприятия.

Также запрещены перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов и охота на восприимчивых животных, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.

В границах неблагополучного пункта нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Ограничен их вывоз, за исключением отправки на убой вакцинированных животных. Кроме того, запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Комитету ветеринарии региона поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения заболевания.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Бешенство Карантин Кстовский район
