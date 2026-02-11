Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе

Фото:
На территории деревни Чеченино Кстовского района установлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Неблагополучным пунктом признана вся территория деревни. Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство местного жителя. На период действия карантина в нем запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также ввоз и вывоз животных. Исключение сделано только для вакцинированных против бешенства не менее чем за 179 календарных дней до вывоза, в том числе при направлении на убой на специализированные предприятия.
Также запрещены перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов и охота на восприимчивых животных, кроме случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.
В границах неблагополучного пункта нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Ограничен их вывоз, за исключением отправки на убой вакцинированных животных. Кроме того, запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
Комитету ветеринарии региона поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения заболевания.
Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 6 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства.
