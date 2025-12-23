Карантин по бешенству ввели еще в одной деревне Кстовского района Общество

Фото: Александр Воложанин

Карантин по бешенству установлен в еще одной деревне Кстовского района. Соответствующий указ губернатора размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, деревня Майдан признана неблагополучной по бешенству. Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство, расположенное в ней.

На период действия карантина в очаге запрещены лечение больных животных, перемещение восприимчивых к вирусу животных, снятие шкур с трупов, охота (за исключением регулирования численности), а также посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов.

На всей территории деревни также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных. Вывоз возможен только при наличии вакцинации не позднее чем за 179 дней до отправки или на убой в специализированные пункты.

Ограничения вступили в силу с 16 декабря 2025 года.

Одновременно другим указом губернатора отменен карантин по бешенству в трех населенных пунктах Нижегородской области. С 17 декабря 2025 года он прекратил действовать в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского округа, а также в поселке Петровском и селе Белавке Воротынского округа. Эти территории ранее были признаны неблагополучными в апреле и октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры ввели на территории деревни Слонинец Кстовского района.