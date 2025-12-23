Карантин по бешенству ввели еще в одной деревне Кстовского района

Фото:
Карантин по бешенству установлен в еще одной деревне Кстовского района. Соответствующий указ губернатора размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, деревня Майдан признана неблагополучной по бешенству. Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство, расположенное в ней.
На период действия карантина в очаге запрещены лечение больных животных, перемещение восприимчивых к вирусу животных, снятие шкур с трупов, охота (за исключением регулирования численности), а также посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов.
На всей территории деревни также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных. Вывоз возможен только при наличии вакцинации не позднее чем за 179 дней до отправки или на убой в специализированные пункты.
Ограничения вступили в силу с 16 декабря 2025 года.
Одновременно другим указом губернатора отменен карантин по бешенству в трех населенных пунктах Нижегородской области. С 17 декабря 2025 года он прекратил действовать в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского округа, а также в поселке Петровском и селе Белавке Воротынского округа. Эти территории ранее были признаны неблагополучными в апреле и октябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры ввели на территории деревни Слонинец Кстовского района.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+