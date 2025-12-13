Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Происшествия

Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе

13 декабря 2025 12:45 Происшествия

Карантин по бешенству животных установили на территории деревни Слонинец Кстовского района с 4 декабря 2025 года. Об этом говорится в губернаторском указе, размещенном на портале правовой информации. 

Отмечается, что эпизоотическим очагом по бешенству надлежит считать придомовую территорию дома №90 в СНТ на территории вышеуказанной деревни.  

На время действия карантина в неблагополучном пункте запрещено, в частности, проведение выставок и ярмарок, связанных со скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. 

Комитету ветеринарии велено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории деревни. 

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в поселке Шереметьево Воротынского округа. При этом в ряде других муниципальных округах его наоборот отменили

Бешенство Карантин Кстовский район
