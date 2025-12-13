Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе

Карантин по бешенству животных установили на территории деревни Слонинец Кстовского района с 4 декабря 2025 года. Об этом говорится в губернаторском указе, размещенном на портале правовой информации.
Отмечается, что эпизоотическим очагом по бешенству надлежит считать придомовую территорию дома №90 в СНТ на территории вышеуказанной деревни.
На время действия карантина в неблагополучном пункте запрещено, в частности, проведение выставок и ярмарок, связанных со скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
Комитету ветеринарии велено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории деревни.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в поселке Шереметьево Воротынского округа. При этом в ряде других муниципальных округах его наоборот отменили.
