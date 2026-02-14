Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Вячеслава Сапеги Происшествия

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к председателю Нижегородского совета судей Вячеславу Сапеге.

Из документов, попавших в распоряжение "Ъ", следует, что с 1997 по 2006 год он служил в органах прокуратуры Краснодарского края и Саратовской области. Затем работал в Минюсте России, а также занимал руководящие должности в судебном департаменте при Верховном суде. В 2012-2015 годах Сапега был судьей и зампредседателя Нижегородского районного суда, позднее возглавлял его в течение трех лет. С 2018 года он занимал пост председателя коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда и руководит региональным советом судей.

В Генпрокуратуре утверждают, что, осуществляя надзор и отправляя правосудие, Сапега не представлял достоверные сведения о доходах и имуществе и игнорировал установленные для него ограничения. По версии ведомства, он приобретал дорогостоящие машины и недвижимость, в том числе в Москве и Нижнем Новгороде, за счет доходов, не предусмотренных законом. При этом активы оформлялись на доверенных лиц — тестя и тещу, которые, как считают в надзоре, не располагали средствами для покупки такого имущества.

Такая схема, по мнению прокуратуры, позволяла обходить требования о декларировании собственности, расходов и источников дохода. В частности, в 2014 году, как указано в иске, Сапега через "ничтожную сделку" приобрел трехкомнатную квартиру площадью 110 кв. метров в Нижнем Новгороде стоимостью 7,5 млн рублей, оформив ее на тещу. В 2020 году, по данным надзора, он купил квартиру площадью более 100 кв. метров и машино-место в Москве на Новоалексеевской улице за 30 млн рублей. Имущество было зарегистрировано на тестя.

Всего, как утверждает прокуратура, с 2008 по 2025 год на родителей супруги было оформлено не менее шести объектов недвижимости и три автомобиля. На тещу, не имеющую водительских прав, были записаны два BMW X5, еще один аналогичный автомобиль зарегистрирован на ее мужа. Кроме того, в 2004 году участок земли на полях колхоза "Красное Знамя" был оформлен на бывшую супругу будущего руководителя судебной системы региона.

Все сделки, совершенные, по версии Генпрокуратуры, на неподтвержденные доходы, ведомство расценивает как коррупционные. В иске содержится требование арестовать спорное имущество и обратить его в доход государства.

Ранее аналогичный иск был подан в Волжский суд Волгоградской области к председателю коллегии по административным делам Нижегородского областного суда Виктору Фомину. По данным прокуратуры, на его мать было оформлено более 50 объектов недвижимости.

Как сообщало НИА "Нижний Новгород", Квалификационная коллегия судей Нижегородской области отправила в отставку судей Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина.