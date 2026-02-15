Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 февраля 2026 10:35Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина
15 февраля 2026 09:36Лжесотрудники почты выманили у двух нижегородцев почти 900 тысяч рублей
15 февраля 2026 08:02Страшный пожар произошел в поселке Черепичный: погиб мужчина
15 февраля 2026 00:25Уголовное дело завели после гибели девушки от наледи в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 23:51Упавшая с крыши наледь убила девушку в центре Нижнего Новгорода
14 февраля 2026 14:32Ученик полоснул одноклассника ножом по лицу в частной нижегородской школе
14 февраля 2026 14:13Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области
14 февраля 2026 13:30Снежная лавина повредила несколько авто в центре Нижнего Новгорода
14 февраля 2026 12:26Нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад
14 февраля 2026 11:57Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Вячеслава Сапеги
Происшествия

Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина

15 февраля 2026 10:35 Происшествия
Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина

Фото: Telegram-канал Алексея Алексеева

В Дзержинске на проспекте Свердлова около дома №30 обрушился металлический навес подъезда, не выдержав веса снега. Об этом инциденте сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате происшествия серьезно пострадала 70-летняя женщина. Потерпевшую с травмами головы госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело после смерти 19-летней девушки от упавшей наледи. Трагедия произошла вечером 14 февраля на улице Варварской около одного из многоэтажных домов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Снег Травма
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2026 10:28Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 20:04Ледяная глыба упала на детей в центре Нижнего Новгорода: что известно
13 февраля 2026 18:33Падение наледи на мать с ребенком на Автозаводе закончилось уголовным делом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных