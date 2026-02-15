Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина

Фото:
В Дзержинске на проспекте Свердлова около дома №30 обрушился металлический навес подъезда, не выдержав веса снега. Об этом инциденте сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.
По его данным, в результате происшествия серьезно пострадала 70-летняя женщина. Потерпевшую с травмами головы госпитализировали в местную больницу.
Напомним, что в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело после смерти 19-летней девушки от упавшей наледи. Трагедия произошла вечером 14 февраля на улице Варварской около одного из многоэтажных домов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+