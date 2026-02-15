Козырек подъезда рухнул из-за снега в Дзержинске: пострадала женщина Происшествия

Фото: Telegram-канал Алексея Алексеева

В Дзержинске на проспекте Свердлова около дома №30 обрушился металлический навес подъезда, не выдержав веса снега. Об этом инциденте сообщил местный блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате происшествия серьезно пострадала 70-летняя женщина. Потерпевшую с травмами головы госпитализировали в местную больницу.

Напомним, что в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело после смерти 19-летней девушки от упавшей наледи. Трагедия произошла вечером 14 февраля на улице Варварской около одного из многоэтажных домов.