Хирурги спасли нижегородку с гигантским животом: отсечено 20 кг тканей Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде врачи НОКБ имени Н.А. Семашко спасли 56‑летнюю жительницу Ардатова, удалив более 20 кг инфицированных тканей из‑за гигантской лимфедемы.

Как сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов, заболевание развилось на фоне хронической болезни почек, а из‑за патологического скопления лимфы кожа на животе сильно растянулась.

По словам пациентки, живот увеличивался постепенно в течение пяти-шести лет. Со временем он стал настолько большим, что заметно ограничил подвижность и мешал нормально жить и работать. Ситуацию осложнила инфекция кожи, которая усугубила почечную недостаточность.

Как рассказал заведующий отделением диализа НОКБ имени Н.А. Семашко Сергей Никитин, пациентка поступила в крайне тяжёлом состоянии. За неделю реаниматологам удалось справиться с проявлениями полиорганной недостаточности.

В отделении диализа ей подобрали программу заместительной почечной терапии и устранили белково‑энергетическую недостаточность.

После стабилизации состояния и реабилитации бригада хирургов под руководством доктора медицинских наук, профессора Андрея Базаева и доцента Армена Кокобеляна отсекла более 20 кг инфицированной кожи и мягких тканей с живота.

Сейчас пациентка постепенно восстанавливается и планирует вернуться к работе. В дальнейшем ей предстоит проходить амбулаторный гемодиализ в Ардатове.

Ранее сообщалось, что с начала года нижегородские хирурги спасли четырех пациентов с разрывом или расслоением аорты.