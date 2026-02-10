В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Наука

Технологию выращивания костной ткани развивают нижегородские ученые

10 февраля 2026 09:12 Наука
Технологию выращивания костной ткани развивают нижегородские ученые

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Выращивание костной ткани с помощью фотополимеризационных технологий является одним из ключевых направлений медицинских разработок Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева. Об этом рассказал замдиректора института по научной работе Александр Пискунов на пресс-конференции, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Замдиректора подчеркнул, что институт является классическим академическим научным учреждением и ориентируется не на сиюминутные запросы рынка, а на материалы и технологии, которые будут востребованы через 10-20 лет. Именно такой подход, по его словам, позволяет обеспечивать долгосрочный научно-технологический прогресс.

Работа по выращиванию костной ткани проводится совместно с Приволжским исследовательским медуниверситетом. Химики создают замещающие материалы, которые позволяют буквально "выращивать" новую кость на месте повреждения. С помощью литографического фотополимеризационного процесса формируется пористый полимерный каркас, повторяющий структуру костной ткани. Со временем через крупные поры в нем прорастает собственная костная ткань организма, полностью замещая искусственный материал.

Испытания технологии уже проводятся на животных. "Через четыре месяца кролики уже не знают, что у них был имплант — кость полностью восстановилась", — отметил Александр Пискунов. 

Медицинские проекты института не ограничиваются только регенерацией костей. Еще одно направление — разработка инкапсуляторов для клеток поджелудочной железы. Специальные капсулы защищают клетки от отторжения иммунной системой и позволяют им длительное время вырабатывать инсулин в организме пациента. Такая технология потенциально может избавить людей с сахарным диабетом от постоянных инъекций инсулина на срок до полугода.

Александ Пискунов добавил, что исследования ведутся не только в интересах медицины. Металлоорганическая химия — это раздел химической науки, изучающий соединения, содержащие связь между металлом и углеродом. Она находится на стыке органической и неорганической химии и играет ключевую роль в ряде современных технологий. 

"Для проведения сложных процессов, например тонкого органического синтеза, необходимого для получения биологически активных веществ и фармацевтических препаратов, требуются катализаторы. Они позволяют проводить реакции с высокой точностью и стереоселективностью, то есть получать соединения с заданной структурой и направлением химических связей. Именно для этих целей используются металлоорганические соединения", - сказал он. 

Ученый отметил, что многие вещества, применяемые сегодня в промышленности, были разработаны еще в конце прошлого века, и сейчас важно не только наладить их производство, но и создавать новые соединения. В перспективе они понадобятся для более тонких литографических процессов и производства микросхем следующего поколения, где особую роль играют материалы, чувствительные к жесткому и экстремальному ультрафиолету.

"Жизнь не стоит на месте, и через 10-15 лет потребуются совершенно другие вещества. Их разработкой мы занимаемся уже сейчас", - резюмировал Пискунов. 

Ранее сообщалось, что нижегородский ученый Иван Ремизов решил задачу, считавшейся нерешаемой на протяжении 190 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Медицина и здоровье Наука Химия
