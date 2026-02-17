Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2026 08:00
Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят
16 февраля 2026 20:32
Вдова из Шахунского округа отдала аферистам 3,7 млн рублей
16 февраля 2026 20:00
Названы возможные причины смертельного пожара в Лысковском округе
16 февраля 2026 18:45
Суд освободил нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу из СИЗО
16 февраля 2026 18:00
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Лысковском округе
16 февраля 2026 17:49
Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев получил 3,5 года колонии
16 февраля 2026 17:26
ФСБ накрыла подпольных оружейников в Нижегородской области
16 февраля 2026 17:10
Пенсионерка умерла после жестоких издевательств подростков в Городце
16 февраля 2026 16:53
Бастрыкин заинтересовался гибелью 19-летней девушки на Варварке
16 февраля 2026 15:38
Дети 5 и 7 лет погибли на пожаре в Нижегородской области
Происшествия

Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят

17 февраля 2026 08:00 Происшествия
Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят

Верховный суд Чеченской Республики отменил обвинительный приговор супруге бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Информация об этом размещена в судебной картотеке. Заседание состоялось 16 февраля.

Уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст. 321 УК РФ) направлено на новое рассмотрение. 

Как рассказал РБК адвокат Мусаевой Александр Савин, после завершения прений прокурор поддержал позицию защиты о пересмотре дела. Изначально, по словам защитника, сторона обвинения настаивала на сохранении приговора без изменений.

Гособвинитель указал, что суд первой инстанции не дал должной оценки аргументам защиты. Речь, в частности, шла о противоречиях в представленных доказательствах, отсутствии мотива, а также отсутствии неприязненных отношений между Мусаевой и сотрудником ФСИН, признанным потерпевшим. По словам адвоката, прокурор расценил это как нарушение принципа состязательности.

Напомним, что в январе 2022 года Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, задержали в Нижнем Новгороде, после чего доставили в Грозный для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве. Позже следствие предъявило ей обвинение в нападении на сотрудника полиции. В июле 2023 года суд назначил Мусаевой наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Впоследствии срок был смягчен: сначала его сократил Верховный суд Чечни, а затем Пятый кассационный суд в марте 2024 года уменьшил наказание до 4 лет и 9 месяцев.

Позднее в отношении Мусаевой возбудили новое уголовное дело - по обвинению в применении насилия к сотруднику колонии. В августе 2025 года Шалинский городской суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения. С учетом ранее вынесенного приговора окончательный срок наказания составил 4 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2026 17:49
Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев получил 3,5 года колонии
12 февраля 2026 17:56
Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку
09 февраля 2026 18:43
Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных