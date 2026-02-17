Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят Происшествия

Верховный суд Чеченской Республики отменил обвинительный приговор супруге бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Информация об этом размещена в судебной картотеке. Заседание состоялось 16 февраля.

Уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст. 321 УК РФ) направлено на новое рассмотрение.

Как рассказал РБК адвокат Мусаевой Александр Савин, после завершения прений прокурор поддержал позицию защиты о пересмотре дела. Изначально, по словам защитника, сторона обвинения настаивала на сохранении приговора без изменений.

Гособвинитель указал, что суд первой инстанции не дал должной оценки аргументам защиты. Речь, в частности, шла о противоречиях в представленных доказательствах, отсутствии мотива, а также отсутствии неприязненных отношений между Мусаевой и сотрудником ФСИН, признанным потерпевшим. По словам адвоката, прокурор расценил это как нарушение принципа состязательности.

Напомним, что в январе 2022 года Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, задержали в Нижнем Новгороде, после чего доставили в Грозный для допроса в рамках расследования дела о мошенничестве. Позже следствие предъявило ей обвинение в нападении на сотрудника полиции. В июле 2023 года суд назначил Мусаевой наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Впоследствии срок был смягчен: сначала его сократил Верховный суд Чечни, а затем Пятый кассационный суд в марте 2024 года уменьшил наказание до 4 лет и 9 месяцев.

Позднее в отношении Мусаевой возбудили новое уголовное дело - по обвинению в применении насилия к сотруднику колонии. В августе 2025 года Шалинский городской суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения. С учетом ранее вынесенного приговора окончательный срок наказания составил 4 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад.