Происшествия

Нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад

14 февраля 2026 12:26 Происшествия
Нижегородка попала под суд из-за фото, сделанного в Индии 10 лет назад

Жительницу Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности из-за снимка, сделанного почти десять лет назад. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

В начале февраля 52-летнюю Оксану В. задержали по обвинению в демонстрации экстремистской символики по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Поводом для возбуждения дела стала фотография, опубликованная женщиной в 2016 году на ее странице во "ВКонтакте" после поездки в Индию.

Согласно материалам дела, внимание сотрудников Центра "Э" привлек снимок ворот с изображением свастики. Этот знак в буддизме ассоциируется с солнцем и считается древним символом благополучия и процветания, поэтому в ряде азиатских стран он широко используется.

В суде Оксана пояснила, что размещала фотографии достопримечательностей и не предполагала, что подобная символика запрещена в России. Вину она не признала. Адвокат женщины заявил, что оснований для задержания не имелось.

Канавинский районный суд, рассмотрев материалы, назначил минимальное наказание — штраф в размере 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что студентку в Богородске оштрафовали за нацистскую символику. 

Ранее сообщалось, что студентку в Богородске оштрафовали за нацистскую символику.

Нацизм Суд Штраф
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных