16 февраля 2026 17:49 Происшествия
Конкурсный управляющий нижегородских метростроевцев получил 3,5 года колонии

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему конкурсному управляющему Антону Богаткову, осужденному за присвоение более 6 млн рублей у обанкротившегося ООО "ННСУ-620". Компания была субподрядчиком при строительстве метро до станции Стрелка в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2025 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода назначил Богаткову 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В июле того же года Нижегородский областной суд оставил приговор без изменений.

Суд установил, что, исполняя обязанности конкурсного управляющего и имея доступ к расчетному счету организации, фигурант снял с него 6,95 млн рублей. Около 900 тысяч рублей впоследствии были исключены из суммы ущерба, поскольку их направили на расходы компании и текущие платежи в рамках процедуры банкротства. В итоге суд признал присвоенными 6 050 000 рублей, которыми управляющий распорядился по своему усмотрению.

В кассационной жалобе защита также утверждала, что состава преступления нет, поскольку профессиональная ответственность управляющего была застрахована, а страховая компания выплатила обществу 6,95 млн рублей. По мнению адвоката, спор следовало рассматривать в гражданско-правовой плоскости.

Кассационная инстанция с этим не согласилась. Суд указал, что сама по себе страховая выплата не означает возмещения ущерба от преступления и не освобождает от уголовной ответственности за присвоение вверенных средств.

Суд также подчеркнул, что преступление было совершено с использованием служебного положения, которое давало управляющему организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия и обеспечивало доступ к деньгам компании.

С учетом обстоятельств дела суды пришли к выводу, что исправление осужденного без изоляции от общества невозможно. Приговор оставлен в силе.

Ранее сообщалось, что экс-спикеру думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву ужесточили приговор.

