ФСБ и МВД нанесли удар по телефонным мошенникам в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 19-летнего уроженца Республики Башкортостан, подозреваемого в обеспечении работы сим-бокса мошенников. Операцию провели сотрудники ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ.

По данным полиции, молодой человек не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Во время обыска в арендованной им квартире на улице Невзоровых правоохранители обнаружили и изъяли абонентский терминал пропуска трафика, 800 сим-карт различных операторов связи, роутер, умные камеры и мобильные телефоны.

Как установили следователи, противоправная деятельность велась с 31 января по 5 февраля 2026 года. Предварительно, подозреваемый искал дополнительный заработок и откликнулся на предложение в мессенджере, связанное с заменой сим-карт в специальном оборудовании. По указанию куратора он приобрел сим-карты в Москве. Изначально оборудование планировалось установить и обслуживать в Иванове, однако из-за якобы слабого сигнала молодого человека направили в Нижний Новгород. За выполнение работы ему выплачивали по 8 тысяч рублей в сутки.

При проверке установлено, что данный сим-бокс использовался для обмана как минимум одного жителя Санкт-Петербурга.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.1 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Расследование передано в следственную часть главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подозреваемый заключен под стражу. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, возможные соучастники и граждане, пострадавшие от действий мошенников.

Ранее администратора сим-боксов для мошенников задержали в Арзамасе. Задержанный - уроженец Тольятти.