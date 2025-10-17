Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Происшествия

Нижегородская полиция помогла накрыть сеть "черных" абонентских терминалов

17 октября 2025 11:49 Происшествия
Нижегородская полиция помогла накрыть сеть терминалов для телефонного мошенничества

Правоохранители ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика в 11 регионах РФ, которые применялись для дистанционных мошенничеств и рассылки заведомо ложной информации об актах терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Совместную операцию провели сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России, ФСБ России, а также региональных подразделений из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей. В результате удалось нейтрализовать деятельность преступной структуры, наладившей сеть абонентских терминалов, предназначенных для пропуска телефонного трафика.

По предварительным данным, эта коммуникационная инфраструктура охватывала территорию 11 регионов страны. Управление работой терминалов осуществлялось по указаниям анонимных координаторов, находящихся за пределами России. Через мессенджеры они предлагали гражданам вакансии и подработки, формально связанные с технической поддержкой малого бизнеса.

Люди, откликнувшиеся на предложения, получали устройства, которые могли работать как с использованием сим-карт, так и без их физического присутствия. Такое оборудование позволяло злоумышленникам из-за рубежа звонить на территории России с номеров отечественных операторов, оставаясь при этом анонимными. Подобная схема использовалась, в частности, для телефонного мошенничества и рассылки заведомо ложных сообщений о терактах.

Для сокрытия своей деятельности участники преступной схемы размещали сим-боксы и сим-банки в разных регионах. Это позволяло им усложнить установление местонахождения лиц, обслуживающих оборудование и отвечающих за поставку сим-карт.

В ходе обысков правоохранители изъяли 13 единиц сетевого оборудования, свыше 10 тысяч сим-карт, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Отмечается, что часть изъятых сим-карт фигурирует в качестве улик в 30 уголовных делах, возбужденных по статьям 159 ("Мошенничество") и 207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") Уголовного кодекса Российской Федерации.

По итогам мероприятий в отделения полиции были доставлены 11 человек, предположительно связанных с противоправной деятельностью.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении этих лиц рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по статье 274.3 УК РФ — "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Также проводится проверка на предмет законности оформления обнаруженных сим-карт.

