Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 февраля 2026 10:54Администратора сим-боксов для мошенников из Тольятти задержали в Арзамасе
05 февраля 2026 10:37Здание суда в Дивееве оцепили во время заседания по делу о педофилии
05 февраля 2026 10:20Незаконную эксплуатацию самолета запретили в Нижегородской области
05 февраля 2026 09:17Сотрудника ЧОПа нашли мертвым на нижегородском предприятии
04 февраля 2026 19:28Нижегородец зарезал сожительницу во время ссоры на Автозаводе
04 февраля 2026 18:42Поезд в Нижний Новгород задерживается из-за аварии на ж/д в Тамбовской области
04 февраля 2026 17:22Нижегородка сдала в ломбард золото на 4,5 млн рублей и отдала деньги аферистам
04 февраля 2026 11:05Иностранцы похитили мужчину и попали под суд в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 10:1130 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
03 февраля 2026 18:35Мосгорсуд отказался отпустить брата экс-чиновника Штокмана из СИЗО
Происшествия

Администратора сим-боксов для мошенников из Тольятти задержали в Арзамасе

05 февраля 2026 10:54 Происшествия
Администратора сим-боксов для мошенников из Тольятти задержали в Арзамасе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали жителя Тольятти, который обеспечивал работу сим-боксов для мошенников. Мужчину нашли в Арзамасе, где он снимал квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

38-летнего приезжего задержали во время оперативных мероприятий. В операции участвовали сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере IT ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным УФСБ. Задержание прошло в съёмной квартире на улице Карла Маркса.

Во время обыска полицейские обнаружили два сим-бокса, каждый из которых был рассчитан на 128 сим-карт. Кроме того, в квартире нашли 1804 сим-карты разных операторов связи, ноутбук и четыре мобильных телефона.

Как признался задержанный, он занимался администрированием сим-боксов в Тольятти, Москве и Арзамасе. За эту работу мужчина ежедневно получал по 7 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что номера, находившиеся в изъятых устройствах, использовались мошенниками для обмана жителей Иркутска и Санкт-Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, а также возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что 67-летняя нижегородка отдала мошенникам личные сбережения и драгоценности на 4,5 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас МВД Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2026 17:13Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты
03 февраля 2026 13:16Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей
03 февраля 2026 08:00Главу стройфирмы осудят за мошенничество при ремонте нижегородской больницы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных