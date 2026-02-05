Администратора сим-боксов для мошенников из Тольятти задержали в Арзамасе

Фото:
В Нижегородской области сотрудники полиции задержали жителя Тольятти, который обеспечивал работу сим-боксов для мошенников. Мужчину нашли в Арзамасе, где он снимал квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
38-летнего приезжего задержали во время оперативных мероприятий. В операции участвовали сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в сфере IT ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным УФСБ. Задержание прошло в съёмной квартире на улице Карла Маркса.
Во время обыска полицейские обнаружили два сим-бокса, каждый из которых был рассчитан на 128 сим-карт. Кроме того, в квартире нашли 1804 сим-карты разных операторов связи, ноутбук и четыре мобильных телефона.
Как признался задержанный, он занимался администрированием сим-боксов в Тольятти, Москве и Арзамасе. За эту работу мужчина ежедневно получал по 7 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что номера, находившиеся в изъятых устройствах, использовались мошенниками для обмана жителей Иркутска и Санкт-Петербурга.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, а также возможных соучастников.
