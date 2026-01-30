Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

1617 мигрантов выслали из Нижегородской области в прошлом году

30 января 2026 18:18 Общество
1617 мигрантов выслали из Нижегородской области в прошлом году

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2025 году из Нижегородской области были выдворены свыше 1600 иностранных граждан, из которых 63 лица подверглись депортации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 

Всего было принято 1617 решений о принудительном административном выдворении мигрантов. Из них 1397 человек покинули страну принудительно, 220 — самостоятельно.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшний день не располагают данными о количестве депортированных и выдворенных иностранцев за январь 2026 года.

В течение прошлого года сотрудники полиции составили 12 604 протокола об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан, принимающих сторон и работодателей. Чаще всего правонарушения были связаны с нарушением правил пребывания и трудовой деятельности на территории России.

Ранее сообщалось, что более 1000 нелегальных мигрантов трудоустроили в строительную организацию на территории Нижегородской области.

Теги:
МВД Мигранты Статистика
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных