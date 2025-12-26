Игорь Пантюхин возглавит министерство демографии в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области станет министерством демографии и развития человеческого капитала, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале 26 декабря.

Курировать ведомство будет замгубернатора Егор Поляков. А должность министра займет нынешний глава УТЗН Игорь Пантюхин.

"Таким образом, Новый год встречаем с новыми институтами развития и новой структурой, сообразной требованиям времени и долгосрочной стратегии развития Нижегородской области и страны в целом", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что также сегодня глава региона объявил о создании министерства науки и высшего образования (им пока будет руководить Екатерина Солнцева) и реорганизации министерства социальной политики (оно теперь займется семейной политикой).