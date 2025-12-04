Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 16:12Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
04 декабря 2025 15:36Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрутов №31 и Э-31
04 декабря 2025 15:27Стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"
04 декабря 2025 14:55Госпаблики Нижегородской области расширяют присутствие в MAX
04 декабря 2025 14:47Алексей Храмов возглавил мобилизационный резерв "БАРС-НН"
04 декабря 2025 14:28Никита Шангин: "Индексация страховых пенсий стала практикой государства"
04 декабря 2025 14:15Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области
04 декабря 2025 13:45Нижегородская прокуратура добилась ускоренного изъятия активов Дзепы
04 декабря 2025 13:26"Сочувствую ей, но не оправдываю": Лавричев о предполагаемой соучастнице
Общество

Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов

04 декабря 2025 15:46 Общество
Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Группа депутатов Государственной думы, возглавляемая Леонидом Слуцким, предложила предоставить регионам возможность самостоятельно регулировать количество трудовых мигрантов, вплоть до их полного запрета. Об этом сообщил 360.ru.

Авторы инициативы выразили обеспокоенность тем, что в некоторых районах крупных городов формируются закрытые этнические анклавы, в которых действуют собственные правила и нормы, противоречащие местным культурным и социальным стандартам. По их мнению, это не просто проблема, а серьёзный вызов для государства.

Депутаты считают, что принятие такого закона позволит регионам более гибко и эффективно решать вопросы, связанные с миграцией. Это, в свою очередь, может способствовать снижению уровня преступности и уменьшению нагрузки на социальную инфраструктуру. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

Напомним, президент России Владимир Путин расширил список оснований для увольнения мигрантов. Теперь работодатели могут расторгнуть трудовой договор с иностранцами, если их численность превышает лимиты, установленные федеральными и региональными нормативными актами.

Ранее депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принцип "отработал — уехал" отражает запрос россиян на пребывание мигрантов в стране. Свое мнение о миграционной политике высказывал и нижегородский писатель Захар Прилепин. По мнению Прилепина, главная причина трудностей с адаптацией приезжих кроется не в мигрантах, а в действиях или бездействии государственных структур.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2025 10:58Стоимость патентов для мигрантов вырастет в Нижегородской области в 2026 году
21 сентября 2025 11:49Мигрантов в Нижегородской области могут лишить бесплатной медицины
31 марта 2025 11:37Нижегородская область запретила мигрантам работать в нескольких сферах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных