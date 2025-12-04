Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Группа депутатов Государственной думы, возглавляемая Леонидом Слуцким, предложила предоставить регионам возможность самостоятельно регулировать количество трудовых мигрантов, вплоть до их полного запрета. Об этом сообщил 360.ru.

Авторы инициативы выразили обеспокоенность тем, что в некоторых районах крупных городов формируются закрытые этнические анклавы, в которых действуют собственные правила и нормы, противоречащие местным культурным и социальным стандартам. По их мнению, это не просто проблема, а серьёзный вызов для государства.

Депутаты считают, что принятие такого закона позволит регионам более гибко и эффективно решать вопросы, связанные с миграцией. Это, в свою очередь, может способствовать снижению уровня преступности и уменьшению нагрузки на социальную инфраструктуру. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

Напомним, президент России Владимир Путин расширил список оснований для увольнения мигрантов. Теперь работодатели могут расторгнуть трудовой договор с иностранцами, если их численность превышает лимиты, установленные федеральными и региональными нормативными актами.

Ранее депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принцип "отработал — уехал" отражает запрос россиян на пребывание мигрантов в стране. Свое мнение о миграционной политике высказывал и нижегородский писатель Захар Прилепин. По мнению Прилепина, главная причина трудностей с адаптацией приезжих кроется не в мигрантах, а в действиях или бездействии государственных структур.